/ Nacional / CONFLICTO SINDICAL

Guerra interna en Adeom: convenio fallido, líder sindical en la mira y una vieja conocida que asoma la cabeza

En una asamblea de escasa participación, el sindicato de municipales rechazó el preacuerdo al que habían llegado las autoridades con el gobierno de Mario Bergara

31 de enero 2026 - 5:00hs
Secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, y exsecretaria general de Adeom, Valeria Ripoll

Secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, y exsecretaria general de Adeom, Valeria Ripoll

FocoUy

Por  Agustín Escudero

Valeria Ripoll prende la cámara, pide disculpas por el ruido que hace el ventilador en la calurosa tarde de martes y procede a responder las “tantas y tantas preguntas” que le llegaron de “compañeros municipales” acerca del preacuerdo de convenio colectivo al que llegó el sindicato Adeom con la Intendencia de Montevideo (IM).

En casi 10 minutos de video, Ripoll desmenuza el acuerdo, lo critica punto por punto y no le falta tiempo para lanzar dardos a la directiva del sindicato, que es encabezada por su excompañera de militancia, Silvia Tejera.

Ripoll -que fue secretaria general de Adeom- no puede ser parte del sindicato. Fue expulsada en abril de 2024, tiempo después de renunciar a la directiva. En ese entonces, el sindicato entendió que Ripoll había sacado un celular desde Antel para Adeom y no había pagado algunas cuotas, por lo que luego el sindicato debió abonar todo junto y con recargo. Ella considera que se trató de una expulsión “política”, motivada en su -en ese momento reciente- afiliación al Partido Nacional.

Sin embargo, dijo que “no está alejada” del gremio y que muchos municipales “la toman como referencia” y le hacen “muchas consultas”, especialmente en su antigua lista, la 27, que durante años gobernó el gremio, pero en la última elección quedó en último lugar.

Esa lista, sumada a la 307, la 1980 y la 1966 lograron torcerle el brazo al oficialismo y echar por tierra un preacuerdo que había sido alcanzado -con mediación del Ministerio de Trabajo incluida- en la Nochebuena del año pasado y que traía el primer aumento de salario real (1,5% en el quinquenio) para municipales en más de 30 años, según Tejera.

Lo que siguió a la votación de la asamblea -de escasa participación, con menos de 500 asistentes de los 6.200 afiliados- fue “preocupante” según reconstruyeron varios asistentes. Hubo festejos y reclamos, hubo una propuesta de las autoridades que generó "indignación" en varios afiliados y hubo un estado de Whatsapp que echó más leña al fuego.

Según narraron varios municipales presentes, al conocer el resultado adverso el oficialismo sugirió que sean los dirigentes de listas opositoras las que se encarguen de realizar una nueva propuesta para elevar a la IM.

“(Las autoridades) cometieron el error en la asamblea de decir que los compañeros que habían ganado hicieran la propuesta de convenio. Cuando vos asumís un cargo por el voto popular de los municipales tenés que afrontar las cosas. La asamblea respondió que ellos tienen que llevar adelante el posible convenio”, dijo a El Observador Anibal Varela, exdirigente histórico del sindicato y referente (aunque jubilado) de la lista 307.

Horas después, Tejera cometió -según sus opositores- un segundo "error": manifestar públicamente su postura contraria a la resolución de la asamblea.

En un estado en WhatsApp, Tejera lamentó que ahora Adeom "queda a la merced de la voluntad de la administración". "Las resoluciones de la asamblea se respetan, y hoy 8050 trabajadores y trabajadoras nos quedamos sin una estabilidad para nuestro futuro", escribió.

En diálogo con El Observador, Tejera no negó su molestia, pero remarcó que "llevará adelante con responsabilidad" los siguientes pasos de negociación con la comuna para respetar "lo resuelto por mayoría, democráticamente, en la asamblea".

Opositores reclamaron que Tejera se haya manifestado "hacia afuera" en esos términos. "Hacia la interna manejalo, pero hacia afuera no", reclamó un integrante de la lista 27.

“Mucha gente cree que (las autoridades) deberían renunciar. Nunca pasó que un convenio colectivo, mucho menos con la firma de un preacuerdo, y en una asamblea de 400 personas -tristísimo- no lo aprueben ni 200. Yo, sinceramente, si me hubiera pasado algo así hubiera renunciado y convocado a elecciones anticipadas. Está claro que no estás a la altura”, criticó Ripoll.

Las aguas continúan agitadas en la interna. El próximo paso lo dará el consejo ejecutivo de Adeom, que está abocado a la elaboración de un nuevo proyecto de convenio colectivo para presentar a la administración Bergara.

Sin embargo, nada garantiza que esta propuesta llegue a buen puerto. En declaraciones a El País, el intendente interino Justo Onandi mencionó que ya no había prácticamente margen para la negociación, por lo que dejó a entrever que la administración no reabrirá el diálogo con el sindicato y el sector podría quedar sin convenio colectivo.

Temas:

Adeom Ripoll Montevideo Intendencia de Montevideo

