Contenedores desbordados en Montevideo: los barrios más complicados, los cinco paros de Adeom y un futuro cercano poco auspicioso

Los contenedores desbordados se volvieron a multiplicar en las calles de Montevideo en los últimos días. En varios barrios de la capital hace una semana que no pasa el camión recolector de basura y los residuos se acumulan en la calle y la vereda.

La situación coincide con una sucesión de paros del sindicato de municipales (Adeom) a raíz de la trabajosa negociación por el convenio colectivo quinquenal. También coincidió con el paro del 8 de marzo por el Día de la Mujer.

Según el “Ránking de contenedores” que actualiza la IM en tiempo real los barrios céntricos y del este de la capital -Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Ciudad Vieja, Pocitos, Punta Carretas, Aguada, Parque Batlle, Malvín, Carrasco- están atendidos con la frecuencia planificada (color verde en el mapa) y han tenido recolección en los últimos dos días.

TRÁNSITO Una mujer se acostó en un carril Solo Bus de Montevideo: es el segundo caso del estilo en la misma semana

8M Marcha por el 8M: cómo fue la movilización de este domingo en Montevideo por el Día de la Mujer

En el otro extremo, en los barrios Colón , Peñarol y Sayago hay zonas donde no se recoge la basura hace seis o más días (marcados en negro en el mapa).

Además, en los barrios La Teja, Paso Molino y parte del Prado (en la zona del liceo Bauzá) hace cinco días que no pasan los camiones para recoger los residuos (en rojo en el mapa).

Contenedor desbordado basura Contenedor desbordado en Conciliación y Baltasar Montero Vidaurreta (La Teja). Agustín Escudero

Lo mismo pasa en zonas de la región noreste de la capital. En el barrio Ituzaingó hace cinco días que no se levanta la basura. Al lado, en Jardines del Hipódromo, hay calles donde no se levanta hace seis días.

Los paros

En la IM vinculan esta situación con la acumulación de paros. Según datos de la comuna remitidos a El Observador, de los últimos siete días, en cinco hubo paros en el área de limpieza. Solo el 7 y el 10 de marzo la actividad fue normal en los tres turnos (matutino, vespertino y nocturno).

El miércoles pasado hubo un paro de 3 horas en el horario matutino y de todo el turno vespertino. Al día siguiente fueron cinco horas de paralización en el horario matutino y todo el turno vespertino. El 6 de marzo hubo un paro de todo el turno nocturno.

Contenedor basura Contenedor desbordado en Pocitos

El 8 de marzo fue el paro por el Día de la Mujer, que afectó el turno vespertino y el pasado lunes hubo paro de todo el turno matutino.

Si bien entre martes y miércoles la situación mejoró en varios barrios (Cerrito, Belvedere, Punta de Rieles y Manga, entre otros) a raíz del trabajo sin paralización en ninguno de los turnos, el futuro cercano no parece ser alentador.

El próximo miércoles se realizará una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre las autoridades de la IM y Adeom para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo.

La comuna responderá a la contrapropuesta que elevó el sindicato el lunes pasado. El intendente Mario Bergara adelantó este martes en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) que la propuesta del gremio implica “prácticamente volver al punto inicial, y a eso ya se dio respuesta que no es factible”.

“El miércoles se va a volver a dar respuesta punto por punto. Creo que el panorama es tan lejano que realmente veo complicada la negociación”, dijo el frenteamplista, que ejemplificó las diferencias con uno de los puntos centrales, el salario: en el preacuerdo al que habían llegado con las autoridades de Adeom -y que fue rechazado en la asamblea del sindicato- se estipulaba un "aumento del salario base de 4%", pero el gremio ahora reclama "un aumento de más del 12%, el triple de lo que la IM plantea dentro de sus posibilidades".

“Es una distancia muy difícil de acortar”, sintetizó Bergara.

Consultado sobre la “catarata de paros” que se podría venir luego de la reunión del próximo miércoles, el intendente, lejos de descartarlo, respondió: "Son las reglas de juego de las relaciones laborales. No son gratis (los paros)".