Marcha por el 8M: los detalles de la movilización de este domingo en Montevideo por el Día de la Mujer

Imagen de archivo de marcha del Día de la Mujer en Montevideo

Este domingo 8 de marzo se conmemora a nivel mundial un nuevo Día de la Mujer ( 8M ) . En Uruguay, como es habitual, conllevará la realización de diversas movilizaciones en todo el país que iniciarán en el correr de la tarde.

En Montevideo, los colectivos feministas llaman a concentrar desde las 17:00 horas en la Plaza Independencia, donde están previstos diversos espectáculos artísticos .

Luego, y desde las 18:00, dará inicio a la marcha que recorrerá la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar) .

Desde Coordinadora de Feminismos, por su parte, invitan a incorporarse a la marcha desde la Plaza Libertad .

Pese a que no hay un horario de finalización definido, desde la Intendencia de Montevideo prevén que el cese de las actividades ocurra cerca de las 20:00 horas.

En la previa a esta jornada se despertó una polémica ante el lema resuelto por el PIT-CNT para la marcha: "8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán".

Varios colectivos, como Vía al 8M, decidieron acompañar esta consigna; sin embargo, otras organizaciones como la Intersocial Feminista definieron no hacerlo.

En diálogo con El País, Soledad González, integrante del grupo, cuestionó el lema dispuesto por la central sindical y sostuvo que el enfoque definido "está equivocado".

En este marco, y según explicó González al consignado medio, desde la Intersocial decidieron movilizarse bajo una frase diferente: "Estado ausente = violencia y pobreza hacia las mujeres".

Por fuera de la capital, se llevarán adelante diversas actividades en todo el país que incluyen la realización de marchas, concentraciones y otras actividades como una corre-caminata con distancias de 3K y 5K en la ciudad de Rocha.