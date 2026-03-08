Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / 8M

Marcha por el 8M: los detalles de la movilización de este domingo en Montevideo por el Día de la Mujer

En la previa a esta jornada se despertó una polémica por el lema del PIT-CNT para la marcha: "8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán"

8 de marzo 2026 - 13:44hs
Imagen de archivo de marcha del Día de la Mujer en Montevideo

Imagen de archivo de marcha del Día de la Mujer en Montevideo

Camilo dos Santos

Este domingo 8 de marzo se conmemora a nivel mundial un nuevo Día de la Mujer (8M). En Uruguay, como es habitual, conllevará la realización de diversas movilizaciones en todo el país que iniciarán en el correr de la tarde.

En Montevideo, los colectivos feministas llaman a concentrar desde las 17:00 horas en la Plaza Independencia, donde están previstos diversos espectáculos artísticos.

Luego, y desde las 18:00, dará inicio a la marcha que recorrerá la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar).

Desde Coordinadora de Feminismos, por su parte, invitan a incorporarse a la marcha desde la Plaza Libertad.

Pese a que no hay un horario de finalización definido, desde la Intendencia de Montevideo prevén que el cese de las actividades ocurra cerca de las 20:00 horas.

En la previa a esta jornada se despertó una polémica ante el lema resuelto por el PIT-CNT para la marcha: "8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán".

Varios colectivos, como Vía al 8M, decidieron acompañar esta consigna; sin embargo, otras organizaciones como la Intersocial Feminista definieron no hacerlo.

En diálogo con El País, Soledad González, integrante del grupo, cuestionó el lema dispuesto por la central sindical y sostuvo que el enfoque definido "está equivocado".

En este marco, y según explicó González al consignado medio, desde la Intersocial decidieron movilizarse bajo una frase diferente: "Estado ausente = violencia y pobreza hacia las mujeres".

Por fuera de la capital, se llevarán adelante diversas actividades en todo el país que incluyen la realización de marchas, concentraciones y otras actividades como una corre-caminata con distancias de 3K y 5K en la ciudad de Rocha.

8M marcha Montevideo Día de la mujer Uruguay

