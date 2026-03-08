Diez personas ingresaron a la casa de una mujer en Flor de Maroñas para golpearla y robarle

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Una mujer de 34 años fue atacada por un grupo de diez personas este sábado en la noche en su casa del barrio Flor de Maroñas de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima avistó a los agresores intentando ingresar a su casa de Manuel Acuña y Puntas de Soto y llamó al 911.

Al llegar el móvil policial, los efectivos la encontraron golpeada y herida. La mujer relató que los atacantes la increparon en relación al reciente fallecimiento de su hijo, y que le propinaron golpes de puño y patadas. Además, le robaron el celular.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se le diagnosticó una luxación en el brazo izquierdo. Permanece en observación a la espera de nuevos estudios, entre ellos una tomografía.

El caso está siendo investigado por el Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III y la Fiscalía.