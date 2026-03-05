Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / POLICIALES

Un policía fue rapiñado en Verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas

El funcionario circulaba en moto junto a su pareja cuando, al detenerse para tomar Camino Melilla, fueron interceptados por dos hombres

5 de marzo 2026 - 11:42hs
20231027 Policía, arma, seguridad
Foto: Inés Guimaraens

La Policía investiga una rapiña contra un funcionario policial ocurrida durante la noche de este miércoles en el barrio Verdisol, en Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía capitalina, efectivos de Zona Operacional IV fueron enviados por el Centro de Comando Unificado tras la denuncia de un asalto en la intersección de Luis Eduardo Pérez y Camino Melilla.

De acuerdo con el relato de la víctima, el funcionario circulaba en moto por Luis Eduardo Pérez junto a su pareja cuando, al detenerse para tomar Camino Melilla, fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban en una moto negra sin matrícula visible. Los sospechosos vestían ropa oscura, pantalón azul y cascos.

Los individuos se adelantaron y les bloquearon el paso, tras lo cual uno de ellos descendió del vehículo. En ese momento, la acompañante del policía intentó forcejear con uno de los ocupantes, mientras que el otro exhibió un arma de fuego y los amenazó para que descendieran del birrodado.

Uno de los delincuentes registró al funcionario y le sustrajo el arma de reglamento que llevaba en la cintura, además de otros efectos personales. Posteriormente, ambos huyeron por Camino Melilla en dirección al barrio Verdisol.

Entre los objetos robados se encuentran una moto Voge modelo DS300, una pistola 9 mm marca HK con un cargador de 15 proyectiles, un teléfono celular Samsung A52, $4.000, una mochila rosada y otros efectos.

El hecho no dejó personas lesionadas y el caso se encuentra bajo investigación policial.

