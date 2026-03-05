"Todos los servicios paralizados": nuevo paro con asamblea de Adeom por conflictos con la Intendencia de Montevideo

Paro Adeom

Desde este jueves en la mañana, el sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) dio inicio a un paro total de sus actividades en el marco de una asamblea convocada para analizar la respuesta de la Intendencia capitalina a las resoluciones de la anterior asamblea sindical.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El paro y la asamblea del gremio se dan en el contexto de una profunda discrepancia con el preacuerdo por el convenio colectivo alcanzado en diciembre de 2025 entre la comuna y la directiva del sindicato.

"El 28 de enero la asamblea rechazó la firma de aquel preacuerdo y luego presentamos a la administración y al Ministerio de Trabajo una nueva plataforma que constaba de 16 puntos para renegociar nuestro convenio colectivo", explicó en diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10) la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera.

Dicho escrito fue rechazado por la comuna, que le planteó al colectivo sindical la posibilidad de mantener "el texto al que se había llegado el 24 de diciembre con un plazo máximo de respuesta al 10 de marzo".

A partir de esto y según explicó Tejera, la asamblea de este jueves se centrará en que decidan si aceptan el preacuerdo o si mantienen su postura en contra. Las medidas de paro, que podrían extenderse hasta altas horas de la tarde, provocarán afectaciones totales. "Están todos los servicios paralizados", reveló la líder sindical en diálogo con el consignado medio.