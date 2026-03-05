Nueva potabilizadora: OSE firmó con consorcio privado y esperan que las obras arranquen en julio

OSE y el consorcio privado compuesto por Saceem, Berkes y Ciemsa, firmaron las modificaciones al contrato del proyecto Neptuno para la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes que sustituye a la que se iba a edificar en Arazatí .

"Es el mismo proyecto Neptuno con modificaciones" , aseguró Alejandro Ruibal, referente del consorcio privado en rueda de prensa.

De acuerdo con este, se va a construir "la misma planta" que la que se iba a hacer en Arazatí, de 200 mil metros cúbicos por día, pero "en otro lugar" .

AGUA POTABLE Tras detectar valores más altos de trihalometanos, Salud Pública asegura que el agua de OSE es "absolutamente potable y segura"

TRIHALOMETANOS EN EL AGUA Lustemberg aseguró que toma "agua de OSE con un filtro": Ambiente, Salud Pública y OSE se reúnen por nivel de trihalometanos detectado

"Este proyecto no contempla ninguna represa, no tiene nada que ver con el proyecto Casupá, no está dentro de nuestro alcance. Eso es algo que OSE está resolviendo por otro lado", explicó después y reiteró que ellos "lo único" que harán es construir "la misma planta" que iba a construir "antes" , pero "en otro lugar" .

"Hay unanimidad en que esta planta viene a resolver desafíos que está enfrentando OSE. O sea que esto, sin duda, es un cambio significativo en la calidad del agua", aseveró.

El paquete de obras acordado en sustitución de Arazatí incluye también una planta de tratamiento de lodos con disposición final y una nueva línea de bombeo (la séptima) que irá hacia el sureste.

El consorcio también se encargará de la ampliación de las instalaciones existentes en la zona abastecida por el Recalque Unión, de la ampliación de las instalaciones existentes en el Recalque de la cuarta línea de bombeo y hará una reforma y ampliación en una subestación de 150kV que UTE tiene en Aguas Corrientes.

Todas estas obras tendrán un costo de US$ 213 millones para el consorcio y el gobierno le pagará anualmente por aproximadamente 18,5 años unos US$ 40 millones de PPD, por lo que al final del período se habrán abonado US$ 740 millones. Esa cifra anual está US$ 10 millones por debajo de lo que estaba previsto en Arazatí –unos US$ 50 millones de PPD–, por lo que el gobierno habla de "ahorro".

Desde el consorcio proyectan que el inicio de las obras pueda tener lugar en el mes de julio, ya que en mayo espera recibir los permisos del Ministerio de Ambiente.

La obra llevará unos 30 meses y, una vez que esté funcionando, dará unos 30 puestos de trabajo.