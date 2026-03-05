Uruguayos con alerta amarilla de Interpol: qué significa y quiénes son

La nómina, integrada por 11.224 personas de todo el mundo, de las cuales 60 son uruguayas, configura una solicitud de colaboración para su localización o bien para descubrir su identidad ante la incapacidad de hacerlo por sí misma.

Una notificación amarilla de Interpol es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas.

Con 3.345 de reportes emitidos en 2024, también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.

image Interpol

"Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero", explicó la organización global en su sitio web.

¿Cómo se publica una notificación amarilla de Interpol?

La policía de uno de los países miembros solicita una notificación amarilla a través de su Oficina Central Nacional, aportando información sobre el caso. Seguidamente, la Secretaría General la publica en la base de datos, alertando a los servicios de todos las naciones integrantes.

¿Quiénes son los uruguayos con alerta amarilla de Interpol?

