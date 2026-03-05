Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / REPORTES

Uruguayos con alerta amarilla de Interpol: qué significa y quiénes son

La nómina, integrada por 11.224 personas de todo el mundo, de las cuales 60 son uruguayas, configura una solicitud de colaboración para su localización o bien para descubrir su identidad ante la incapacidad de hacerlo por sí misma.

5 de marzo 2026 - 14:02hs
Interpol

La nómina, integrada por 11.224 personas de todo el mundo, de las cuales 60 son uruguayas, configura una solicitud de colaboración para su localización o bien para descubrir su identidad ante la incapacidad de hacerlo por sí misma.

¿Qué es una notificación amarilla de Interpol?

Una notificación amarilla de Interpol es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas.

Más noticias
amplian la lista de uruguayos detenidos por el ice de estados unidos: ya superan la decena, ¿quienes son?
INTERNACIONALES

Amplían la lista de uruguayos detenidos por el ICE de Estados Unidos: ya superan la decena, ¿quiénes son?

interpol emite alerta roja por fuga de carlos damian araujo, narcotraficante uruguayo que cumplia condena en salto
PRÓFUGO

Interpol emite alerta roja por fuga de Carlos Damián Araújo, narcotraficante uruguayo que cumplía condena en Salto

Con 3.345 de reportes emitidos en 2024, también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.

image
Interpol

Interpol

"Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero", explicó la organización global en su sitio web.

¿Cómo se publica una notificación amarilla de Interpol?

La policía de uno de los países miembros solicita una notificación amarilla a través de su Oficina Central Nacional, aportando información sobre el caso. Seguidamente, la Secretaría General la publica en la base de datos, alertando a los servicios de todos las naciones integrantes.

¿Quiénes son los uruguayos con alerta amarilla de Interpol?

notificaciones amarillas
Uruguayos con alerta amarilla de Interpol

Uruguayos con alerta amarilla de Interpol

  • NUÑEZ ALMEIDA, JUAN OMAR: 38 años
  • FERNANDEZ EVIA, ADRIAN WERNER: 20 años
  • PEREZ SUAREZ, FRANCISCO NICOLAS: 34 años
  • PEREZ ESTECHE, LIAM TAHIEL: 1 año
  • GOMEZ VICENT, JUAN GABRIEL: 25 años
  • SILVA IBARRONDO, LEONARDO DAVID: 31 años
  • MALEVICH GOROSTIAGA, CARLOS ALFREDO: 64 años
  • PEREYRA OLIVERA, AHINARA NOEMI: 10 años
  • DEL CASTILLO LAMELA, MANUEL: 82 años
  • LOPEZ TRUJILLO, MARILUZ CARIDAD: 34 años
  • BARBOZA SISNANDEZ, GONZALO ENRIQUE: 26 años
  • SUAREZ ARGANARAS, IGNACIO RAFAEL: 27 años
  • DOS SANTOS CABRERA, LUIS DARCY: 78 años
  • ALONSO PEDROZO, LEONARDO FERNANDO: 48 años
  • MAGLIANO FRANQUEZ, BEATRIZ: 38 años
  • MAGLIANO FRANQUEZ, BENJAMIN ALEX: 13 años
  • MAGLIANO FRANQUEZ, CAMILA GUADALUPE: 20 años
  • GALEANO FUENTES, LUCAS DAMIAN: 30 años
  • PEREIRA ARRUA, WALTER DANIEL: 48 años
  • PEREZ, EDUARDO DANIEL: 44 años
  • DANELUK MILSEV, LUIS PABLO: 67 años
  • PEREYRA DEL CASTILLO, PABLO ADRIÁN: 56 años
  • NAVARRO ECHENIQUE, ANA PAULA: 43 años
  • ALVAREZ LEMOS, LOURDES SILVANA: 45 años
  • TERRA MAZA, JUAN FRANCISCO: 79 años
  • BERTI CANESSA, MONICA INES: 53 años
  • GUTIERREZ LARROSA, JORGE RAUL: 67 años
  • GARAZA VEIGA, DARLING KEVIN: 33 años
  • BARBOZA JUAREZ, EVA: 87 años
  • FARFALLA GUERRERO, YAMANDU: 51 años
  • MARTINEZ PEREZ, DIEGO HECTOR: 60 años
  • MATTA RUYDIAZ, WASHINGTON WILFREDO: 86 años
  • IRIBARNE NEVADO, ALISON GABRIELA: 38 años
  • RODRIGUEZ LOPEZ, RUBEN ADRIAN: 48 años
  • MIRABALLES SOBA, DIEGO MAXIMILIANO: 32 años
  • FRUTOS OLIVA, JOSE FLORENCIO: 71 años
  • ROJO PEREYRA, MARTIN OMAR: 38 años
  • MOISES RECOBA, NELSON AGUM: 54 años
  • FIGUERON SANCHEZ, MARIA VIRGINIA: 54 años
  • CARBALLO MARTINICORENA, RAÚL LUIS: 61 años
  • AYALA ANTUNEZ, BRYAN DANIEL: 29 años
  • FERREIRA SERRUDO, JHONATAN CESAR: 36 años
  • DUARTE FARIAS, CARLOS DARIO: 41 años
  • SUSAETA RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO: 34 años
  • ALGARE ZEBALLOS, SARA VANESSA: 46 años
  • NUÑEZ SORIANO, RICHARD OMAR: 57 años
  • GOMEZ MACHADO, MAITE DAYANA: 31 años
  • PENA POLLERO, GABRIEL: 42 años
  • PEIRE CHOLCAS, DIEGO RAUL: 44 años
  • ALEJANDRO NICOLAS
  • FERREIRA BURGUEÑO, LAURA ELIZABETH: 46 años
  • MIRONI RIVERO, JENIFER VANESA: 35 años
  • RIBERO PORTILLO, MICHAEL SEBASTIAN: 33 años
  • BARREIRO DIAZ, RICHARD ALEJANDRO: 34 años
  • TEXEIRA, MARIA EUGENIA: 46 años
  • CASTRO CAL, MODESTO: 89 años
  • SANCHEZ SOSA, NATALIA CATERINA: 39 años
  • PERTUSATTI SUAREZ, JUAN IGNACIO: 31 años
  • TERRA PADRON, ENZO GONZALO: 44 años
  • FREGUEIRO YACOBAZO, ILVIA MABEL: 62 años

Temas:

uruguayos Interpol

Seguí leyendo

Las más leídas

Jutep falló que Azucena Arbeleche violentó las normas de conducta en la función pública al firmar exoneración de impuestos a empresa en que trabaja su esposo
RESOLUCIÓN

Jutep falló que Azucena Arbeleche "violentó las normas de conducta en la función pública" al firmar exoneración de impuestos a empresa en que trabaja su esposo

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

Orsi en una conferencia de prensa. Archivo
AGUA POTABLE

"Peligroso y grave fracaso": coalición pidió a Orsi en una carta revisar decisión de construir represa de Casupá

Rosana Delgado, mamá de Itzaé
Entrevista

Rosana, la madre a la que INAU le quitó a su hija adoptiva: "No podés enmendar un error institucional haciendo que lo pague la niña"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos