Carlos Damián Araújo, un narcotraficante uruguayo de 51 años, se fugó de la cárcel de Salto en febrero tras ser sometido a una operación quirúrgica mientras cumplía un régimen de prisión domiciliaria. Su fuga ha motivado la emisión de una alerta roja de búsqueda por parte de Interpol, tras recibir información que sugiere que Araújo dejó el país en las últimas horas.
Interpol emite alerta roja por fuga de Carlos Damián Araújo, narcotraficante uruguayo que cumplía condena en Salto
La última pena impuesta a Araújo fue de cinco años y seis meses de cárcel por tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con estupefacientes