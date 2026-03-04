Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PRÓFUGO

Interpol emite alerta roja por fuga de Carlos Damián Araújo, narcotraficante uruguayo que cumplía condena en Salto

La última pena impuesta a Araújo fue de cinco años y seis meses de cárcel por tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con estupefacientes

4 de marzo 2026 - 13:53hs
Captura de pantalla 2026-03-04 135105

Carlos Damián Araújo, un narcotraficante uruguayo de 51 años, se fugó de la cárcel de Salto en febrero tras ser sometido a una operación quirúrgica mientras cumplía un régimen de prisión domiciliaria. Su fuga ha motivado la emisión de una alerta roja de búsqueda por parte de Interpol, tras recibir información que sugiere que Araújo dejó el país en las últimas horas.

El narcotraficante, quien posee un historial delictivo relacionado con el tráfico de drogas y armas, había sido condenado previamente por el hurto de cargadores con municiones a un funcionario policial. En los allanamientos realizados en su domicilio, las autoridades incautaron no solo armas, sino también cocaína, celulares y un vehículo.

La última pena impuesta a Araújo fue de cinco años y seis meses de cárcel por tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con el suministro de estupefacientes a nivel nacional.

Temas:

Interpol salto alerta roja

