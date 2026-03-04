Bomberos controló incendio forestal en Lavalleja: dejó 410 hectáreas afectadas y continúan tareas de enfriamiento

El incendio forestal en Estancia Telagorry (Lavalleja) se encuentra actualmente controlado, luego de haber afectado una área aproximada de 410 hectáreas, según el último reporte emitido al mediodía de este miércoles por la Dirección Nacional de Bomberos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Durante la inspección en el terreno, realizada por personal operativo en la zona, se detectaron algunos puntos humeantes al noreste del Abra. Ante esta situación, se gestionó apoyo aéreo para realizar una nueva inspección y obtener un relevamiento más preciso de los focos aún activos.

En el marco de las tareas operativas, se estableció un puesto de comando, así como una zona de campamento y un área logística. Además, fueron instalados dos baños químicos y un helipuerto para el helicóptero que continúa participando en las labores de extinción. También se fijaron horarios de trabajo y descanso para todo el personal interviniente, con el objetivo de garantizar el bienestar y la eficacia en las tareas.

El operativo cuenta con la participación de dotaciones de la Unidad Operativa de Minas, brigadas zafrales de Minas y Piriápolis, bajo la dirección del comandante del incidente. Para coordinar las acciones, se activó la estructura del Sistema de Comando de Incidentes, que incluye oficiales y personal desplazado desde Montevideo.

Por otro lado, el personal militar que brindaba apoyo en las tareas terrestres, así como los funcionarios a cargo de los drones del Centro de Comando Unificado, fueron desafectados luego de haber cumplido con su misión en el control del fuego. En la actualidad, el foco principal de trabajo sigue siendo el enfriamiento de los puntos calientes. Las labores continúan con recorridas por tierra, apoyo de camionetas con equipo polivalente, y el uso de camiones cisterna para asegurar la extinción total del incendio y evitar su propagación.