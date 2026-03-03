"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Alfredo Rava era el yerno de Gustavo Basso, casado con su hija Agustina, y era un hombre de confianza de su suegro en los negocios, ya que desde 2013 era su jefe. De hecho lo puso como director del escritorio de negocios rurales que funcionaba en la misma oficina de Conexión Ganadera en la plaza Asamblea de Florida.

Al declarar ante el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez el 19 de febrero, a cuyo audio accedió El Observador, Rava dijo que si bien figuraba como director, su tarea era "supervisar el operativo del escritorio, o sea todos los agentes comerciales", y se desvinculó de la operativa de Conexión Ganadera, aunque luego admitió que a pedido de su suegro, hacía algunas tareas que le pedía para la empresa.

Relató que a partir de 2017, 2018 el escritorio “evolucionó” y él ocupó el cargo de “industria”, es decir que se encargaba junto a su suegro de venderle a los frigoríficos. En ese momento Basso decidió "darle un perfil más agresivo a la exportación de ganado en pie" y decidió hacer negocios con Jorge Cunietti que "era un proveedor de Gustavo".

En otro momento de la audiencia el fiscal le preguntó si su suegro era prestamista, pero Rava dijo que "no podía contestar eso", porque si bien sabía que hacía adelantos sobre venta, "cada vez que una persona vino, que habrán sido cinco personas del 2013 hasta ahora, a decirme, ´¿hablás con Gustavo?´ Gustavo me decía no".

A partir de ese momento se le quebró la voz y dijo que él no puede "asimilar" que Basso se mató. "Cuando arrancamos con todo esto, nosotros estábamos en una nube... Cuando el fiscal de Florida dijo que se había matado fue un disgusto que hasta el día de hoy sinceramente no lo puedo procesar. Y no lo puedo procesar porque, o sea, él era totalmente opuesto a todo lo que era él (...) Sinceramente es una locura, una locura que toca atravesar y yo hasta el día de hoy no me convenzo".

- Y usted que estuvo en el negocio, vinculado al campo, al ganado, a las empresas, ¿qué explicación le encuentro a todo esto? ¿qué pasó con esto? Porque una cosa es lo que uno no pueda creer que pasó y otra cosa es lo que pasó.

- Estamos de acuerdo, yo no puedo creer que él haya elegido irse sin por lo menos haber dicho, dejen cerrado, no toquen nada está todo podrido. Eso no lo puedo creer y no me lo puedo perdonar, porque la impresión que yo tenía era que el escritorio andaba de novela y la impresión la tenía yo, la tenían todos los empleados del escritorio. Remate, pantalla, exposiciones, embarque frigorífico, exportación en pie... Él era una voz de autoridad. Por mí no. Yo soy el yerno, estoy último en la fila. Pero mi señora, mi cuñada, mis tres hijos, de 7, 5 y 3 años. Su abuelo era Dios... Y hasta el día de hoy no lo entendemos.

Rava con abogados2 Alfredo Rava, yerno de Gustavo Basso, junto a los defensores Donnagelo y Sasson Leonardo Carreño/ FocoUy

La reunión con los Carrasco y la "información que no fluía"

El fiscal también le preguntó por la reunión que tuvieron el domingo posterior a la muerte de Basso con los Carrasco y ahí se generó un altercado con la defensa de los socios de Basso, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, que estaban en la audiencia, Jorge Barrera y Marianella Melgar, debido a que Rava dijo que ellos no entregaban información.

Antes relató que en el velorio de Basso, se le acercaron Victorica y (Nicolás) Jasidakis de República Ganadera a pedirle que averiguara con los socios de Basso sobre la salida que estaban hablando ante lo cual Iewdiukow le dijo: "No les hagas caso, lo de ellos no sale, no sale".

Sobre la reunión entre las Basso y los Carrasco, de la que él participó, Rava dijo que Carrasco afirmó que "había un desfasaje en la empresa". "No teníamos conocimiento de nada. Allí mismo empezamos a preguntar, a ver cómo se integraba, cómo eran los contratos".

"Ese domingo la conclusión de Pablo era que el pasivo de la empresa eran US$ 100 millones. Y después fue que son US$ 220, que son US$ 320, hasta que el contador Giovio dijo que eran US$ 380 millones".

"Lo que pasaba siempre era que se pedía información, de este lado fluía la información, del otro lado no venía la información", dijo en relación a Carrasco y Iewdiukow ante lo cual Barrera le recordó molesto que en una de las primeras reuniones se sugirió ir a concurso y la familia Basso había rechazado esa posibilidad.

Luego la codefensora de Barrera, Melgar, lo bombardeó con una serie de preguntas, ya que él "introdujo el tema de la falta de información, cuando ha quedado claro que toda la información estaba en el estudio". "¿Usted sabe quién manejaba las cuentas bancarias de Conexión Ganadera?", le preguntó. "¿Usted sabe qué rol tenía Daniela Cabral en las cuentas de Conexión Ganadera?" "No, a ciencia cierta", dijo Rava.

"¿Usted sabe si hay inversionistas que depositaban dinero, más allá de que el contrato dijera en cuentas de Conexión Ganadera, a una cuenta de Gustavo Basso?", insistió Melgar. " No lo sé", dijo Rava y agregó: "Yo acá no vine a tirarle tierra ni a Carrasco, ni a Pasfer, ni a nadie". "Si usted quiere que reaccione y le tire tierra, tiro tierra".

"Para mí, mi suegro hizo algo que está horrible, junto a sus socios. Y yo estoy pagando por ser yerno de, y mis hijos están pagando por ser nietos de, y mi señora está pagando por ser hija de", dijo Rava según informó El País.

"Y señor, los socios ya están presos, ¿vio? El estudio Barrera tiene al hombre y a la mujer presa, imagínense", le contestó Melgar.

Los "puntos" en los que se mezclaban el escritorio Basso y Conexión Ganadera

En la forma de trabajar Basso, que abarcaba todo, Rava dijo que era quién compraba el ganado tanto para el escritorio como para Conexión Ganadera y señaló que había "puntos" en los que se entremezclaban ambos negocios. "De cada diez compras, nueve y media las hacía Basso y excepcionalmente (Diego) Quiroga o Rava", dijo de sí mismo.

Ahí fue que le dijo al fiscal de Lavado Rodríguez que le había traído una hoja para explicarle "los puntos en los que chocaba el equipo de producción (del escritorio) con Conexión Ganadera. Chocaba en el sentido que se compartía". Afirmó que la tarea que hacían "era ir a tal estancia, se revisaba el ganado, se informaba a Gustavo, se informaba a las diferentes industrias y la que tenía mejor oferta, con la aprobación de Gustavo la que se comercializaba".

El fiscal le preguntó quién hacía esa tarea, a lo que Rava respondió que lo hacía él con Basso y luego Basso con otro empleado. Agregó que en esa tarea también iba a revisar ganado de Conexión Ganadera. El fiscal quiso saber si hacía algo más para la empresa y Rava contó que también hacía remates por pantalla, embarques al frigorífico y exportación en pie.

Gustavo Basso En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera

Rava contó que su suegro lo mandaba a los campos de Hernandarias, la principal tomadora de ganado cuya directora era Ana Iewdiukow. "¿Y por qué iba usted?", preguntó Rodríguez. "Porque en ese momento era yo el encargado para la industria".

"¿No había confianza en Iwediukow o Carrasco para saber cómo estaban los animales? ¿Por qué tenía que ir usted personalmente?

"Porque el protocolo instruido por Gustavo Basso era así, que la persona a cargo de industria tenía que ir"."Yo hablaba con Diego Quiroga, Diego Quiroga me decía está todo coordinado (...) Yo salía de Florida, iba a ese establecimiento, a la hora que me indicaron, desfilábamos las vacas, veíamos si las vacas servían o no para la industria, me despedía y me volvía. O sea, a veces iba a Artigas por media hora, iba revisaba y me volvía".

Ante la insistencia del fiscal en querer saber por qué lo mandaba a Rava, su yerno respondió: "El que le tiene que contestar eso es justamente el que no está, Gustavo Basso (...) Es como le dije, yo desde que ingresé al escritorio ese era el protocolo. Yo lo que hacía era cumplir un protocolo. Si confiaba o no confiaba, eso es justamente Gustavo Basso el que le tiene que contestar".

Las 5.000 vacas de Pasfer que tenía Rava "en garantía" y los 4.000 que faltaron

En las más de dos horas que declaró, el fiscal lo fue interrogado sobre todos los temas por los que lo investigaba y así llegó a pasfer, otro tenedor de ganado de Conexión Ganadera que operaba en un campo en Treinta y Tres que era de UAG.

"En el 2020 viene Gustavo y me dice que Maximiliano Rodríguez iba a canalizar todas sus ventas con el escritorio Gustavo Basso Negocios Rurales y que él le iba a hacer adelantos por ventas, que ya no le estaba cumpliendo en tiempo y forma entonces él le había pedido una garantía extra"

"La garantía extra era poner los animales, desde que él hacía el adelanto por venta hasta la venta, a nombre de Alfredo Rava porque yo tenia Dicose de Treinta y Tres".

"¿Y usted por qué aceptaba que figuraban a su nombre si no eran suyos?", preguntó el fiscal.

"Porque confiaba plenamente en Gustavo Basso", respondió tras dar varias vueltas, aunque luego admitió que "es parte de toda la disilusión de todo esto que estamos viviendo y de toda esta locura".

El fiscal le dijo entonces que en la última declaración jurada de Pasfer, de junio de 2024, "figuran a nombre de Rava, 2.878 animales. Después de eso entraron 1.186 y cuando se hizo el conteo en campo de Pasfer faltaban 4.064 animales a nombre suyo, ¿qué sabe usted de eso?"

- Para mí no son 4 .000 animales.

- Este es el conteo, esto es la información oficial del Ministerio de Ganadería

- Yo bajé mi perfil del Ministerio de Ganadería en detalle, y no eran 4 .000 animales.

- ¿A qué fecha no eran 4 .000 animales?

- Este año... cuando usted le consultó a los abogados, ahí mismo fui inmediatamente.

- El recuento se hizo a comienzos de 2025. La cifra exacta es la que le doy: menos 4 .064 de lo que debería haber en campos de Pasfer, a nombre de Alfredo Rava.

Luego, Rava dijo que habló en diciembre de 2024, luego de fallecido Basso, con Maximiliano Rodríguez y le dijo que según su ficha Gustavo Basso Negocios Rurales le debía plata a él. "Entonces lo que hice fue automáticamente devolver los animales porque no tenía sentido que estuvieran a mi nombre". Dijo que eran unos 1.600 animales.

- A ver, espere un poquito. Acá estamos hablando de algo concreto. Yo le pregunto si usted tenía animales en campo de Pasfer. Usted me dijo que en realidad los animales eran de Pasfer. Gustavo, su suegro, le pidió que como Pasfer le debía plata, que esos animales eran una especie de garantía y quería que estuvieran a nombre suyo. Eso me dijo usted. Una simple conversación con Maximiliano Rodríguez después de fallecido Basso le indica que es al revés, que él es acreedor del escritorio Basso y no deudor. y usted me dice que le devuelve, ¿cuánto fue que dijo? ¿mil y pico? en diciembre. La pregunta siguiente que yo le hice fue si usted chequeó en los estados contables si eso efectivamente era así? Usted me dijo que sí, había una diferencia de US$ 1,2 millón ¿Qué fue lo que pasó? ¿Su suegro no le dijo la verdad? ¿Cuando usted fue chequeó de que en realidad era al revés de lo que le había dicho su suegro?

- Lo primero, eso que usted dijo que mi suegro me decía que debía plata, ese se comienza en el 2020, ahora estamos en el 2024. Lo que pasó en diciembre que estábamos vulnerables totalmente, no sabíamos ni a dónde estábamos parados, además de Maxi queriendo hacerse el amigo y era parte de toda la gente enemiga que teníamos enfrente. Hablo con Maxi Rodríguez, me dice que su ficha da saldo positivo y que él antes del fallecimiento de Gustavo, el día antes había hablado con Gustavo y que el 28 se iban a reunir acá en Montevideo. Voy al escritorio, le pido a la administrativa que baje la ficha de Pasfer, chequeo y decía efectivamente que el escritorio Gustavo Basso le debía plata a Pasfer. Hablo con Agustina y con Daniela, Candelaria no estaba en Florida,... Y se procedió a hacer la devolución de los ganados

- ¿De qué valor estamos hablando? ¿Arriba de US$ 1 millón?

- No tiene nada que ver, porque era solamente una garantía, no es que le pagué US$ 1 millón y pico a Pasfer, lo único que hice fue devolverle una garantía que tenía en el escritorio. No quedó saldada la deuda.

Luego explicó que de ese ganado de Pasfer y puesto en garantía, una parte teriminó a nombre de Conexión Ganadera y que por lo tanto se hicieron dos movimientos diferentes, dos tandas de 1.600 animales, o sea 3.200.

Fialmente el defensor de Rava, Eduardo Sasson le preguntó por la venta por pantalla que se hizo en diciembre y dijo que el ganado que se vendió en ese remate era todo de Pasfer.

Sasson y Pablo Donnangelo, defensores de Rava, se comprometieron a entregarle al fiscal la documentación que respalde sus afirmaciones sobre el ganado y el relacionamiento con Pasfer, así como los estados contables para demostrar que las transferencias por US$ 1,8 millones que se realizaron luego de la muerte de Basso, desde la cuenta que compartían Rava y su esposa en el HSBC y en el BROU, a una cuenta de Basso en el HSBC, administrada por su esposa Daniela Cabral, tenían como fin pagar a proveedores. De ello dependerá la suerte de Rava en la causa.