BCU volvió a recortar la tasa y advirtió que el principal riesgo es una inflación por debajo de la meta

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este martes, por unanimidad, recortar la tasa de interés en 75 puntos básicos, desde 6,5% a 5,75%.

El Comité de Política Monetaria (Copom) sostuvo que, dado el nivel de i ncertidumbre generado por el conflicto en Medio Oriente , lo s riesgos sobre la inflación lucen ahora “más balanceados” que en las reuniones precedentes.

Sin embargo, el Comité consideró que actualmente el riesgo “más relevante” sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta en el horizonte de política monetaria, asumiendo que los efectos inflacionarios derivados del conflicto no se prolongarían significativamente en el tiempo.

Es el séptimo recorte consecutivo de la tasa de interés que dispone la autoridad monetaria, tras los registrados en 2025: julio (25 p.b.), agosto (25 p.b.), octubre (50 p.b.), noviembre (50 p.b.) y diciembre (50 p.b.); y en 2026: enero (100 p.b.).

Contexto

La inflación interanual a enero fue de 3,46% y se acercó al piso del rango de tolerancia –entre 3% y 6%– tras descender por séptimo mes consecutivo.

Esta reducción se verificó de forma generalizada en sus distintos componentes, destacándose la tendencia descendente de los precios no transables (5,6%), históricamente más rígidos. En tanto, los datos de alta frecuencia de actividad económica "sorprendieron" a la baja.

Las expectativas de inflación de los analistas y de los mercados financieros descendieron a 4,5% y se ubican en la meta del Banco Central, mientras que las empresariales se ubican en 5%.

En el entorno global, por un lado, persisten los factores estructurales que han favorecido la debilidad del dólar en los últimos meses y, por otro, los acontecimientos del último fin de semana en Medio Oriente dieron lugar al fortalecimiento actual, característico en este tipo de episodios.

Asimismo, este escenario geopolítico impulsó la suba en los precios de la energía, en particular del petróleo, ante el riesgo de interrupciones en el abastecimiento, en un contexto de elevada incertidumbre respecto a la escalada del conflicto, dice el comunicado.

Por último, el BCU indicó que, en este contexto dinámico y volátil, en el que los supuestos sobre los efectos y la duración del conflicto resultan especialmente relevantes, se realizará un monitoreo continuo de la evolución de estos acontecimientos y de sus implicancias para la inflación y las expectativas, a fin de adoptar las próximas decisiones de política monetaria.

Tasas y política monetaria

Una de las finalidades del Banco Central es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda, o sea la capacidad de compra del peso uruguayo.

La actual política monetaria en Uruguay es un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La variable principal de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario (tasa call) a un día de plazo.

La política monetaria busca que esta tasa transmita su señal al resto de las tasas de interés de la economía consistente con el objetivo de inflación. Es decir, termina incidiendo en el costo del dinero de los eslabones de la economía doméstica.