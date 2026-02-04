Inflación cayó a 3,46% en enero y sigue por debajo de la meta oficial en el arranque de 2026

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) aumentó 0,92% en enero , según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra mensual estuvo levemente por debajo de lo esperado por los analistas que responden la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la había ubicado en 1,09%.

Con el dato mensual, la inflación se ubicó en 3,46% en la medición interanual (desde 3,65% en diciembre) y se alejó de la meta de 4,5% anual fijada por las autoridades.

Para encontrar un dato similar hay que remontarse a agosto de 2005 (3,42% interanual).

Además, se completaron 32 meses ininterrumpidos con la inflación dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6%.

Inflación menor al objetivo

La semana pasada, el BCU resolvió por unanimidad recortar la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, desde 7,5% hasta 6,5%, ante la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta.

Con esa medida, la política monetaria ingresó en una fase expansiva, orientada a estimular la actividad económica y la demanda para favorecer la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5% anual en el horizonte de la política monetaria.

Los analistas e instituciones que respondieron en enero a la consulta del BCU proyectaron que la inflación en los 12 meses a diciembre sería de 4,4%. Además, en el horizonte de 24 meses la proyección es de 4,45%, según la mediana de las respuestas.

En la actualidad las tres medidas de expectativas a dos años consideradas por el BCU —analistas, empresas (5,3%) y mercado financiero (4,6%)— han continuado reduciéndose y se ubican en torno a la meta.

Inflación en enero

Durante el mes de enero, las principales incidencias provienen fundamentalmente de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,25), bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (0,06), ropa y calzado (-0,08), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,32), salud (0,07), transporte (-0,09), información y comunicación (0,11), servicios de educación (0,03), restaurantes y servicios de alojamiento (0,17), y seguros y servicios financieros (0,06).

En el desglose por rubros, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,96%, impulsados por aumentos en verduras, frutas, carnes y productos de panadería.

Además, se destaca el aumento de precios en cigarrillos (2,85%), los incrementos de las tarifas de agua (8,50%) y energía eléctrica (4,46%).

En tanto, ropa y calzado cayó -3,48%. La baja de precios refleja, fundamentalmente, el efecto del inicio de la liquidación de la temporada primavera–verano.