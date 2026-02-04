Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Jueves:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / El Tigre

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

El restaurante ubicado en la esquina de Luis Franzini y José Scosería dejará de existir, en su lugar se construirá un edificio.

4 de febrero 2026 - 10:19hs
el tigre ppal
El Observador | María Noel Durán

Por  María Noel Durán

Como “un símbolo”, así describen los vecinos del barrio Punta Carretas a la parrillada El Tigre que cerró sus puertas el pasado 30 de enero de 2025.

El fuego de El Tigre se apagó. Sus redes sociales no hicieron explícito el cierre, pero tampoco auguraban un regreso en 2026. El último mensaje que se encuentra en su Instagram reza: “Cerramos el año agradeciendo cada mesa, cada encuentro y cada brindis. Feliz Año Nuevo”, y en la foto su característico tigre acompañado de la leyenda: “Los buenos momentos no se olvidan. Gracias por acompañarnos en este camino y les deseamos un gran 2026”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El Tigre (@eltigremvd)

Según supo Café y Negocios por fuentes relacionadas al sector gastronómico El Tigre fue vendido, al igual que la panadería Latinoamericana ubicada sobre la calle Luis Franzini. Ambos locales comerciales serán demolidos y allí se levantará un edificio residencial que cambiará el horizonte de esa esquina.

Más noticias
el gigante inmobiliario que planea crecer en el mercado de punta del este y traer a uruguay una solucion enfocada en el acceso a creditos hipotecarios
REAL ESTATE

El gigante inmobiliario que planea crecer en el mercado de Punta del Este y traer a Uruguay una solución enfocada en el acceso a créditos hipotecarios

le empresa que monta una red de 100 cargadores electricos, invirtio us$ 2.5 millones y estudia instalar su propia planta fotovoltaica

Le empresa que monta una red de 100 cargadores eléctricos, invirtió US$ 2.5 millones y estudia instalar su propia planta fotovoltaica

WhatsApp Image 2026-02-04 at 10.05.32 AM

Las obras aún no comenzaron pero, además de las persianas cerradas, se removió el deck que la histórica parrilla tenía sobre la vereda de la calle José Scosería.

Un boliche con historia

El 24 de diciembre de 1995 La Vela Puerca tocó sus primeros acordes en la puerta del bar y parrillada El Tigre en el corazón del barrio Punta Carretas. Fue un hito para la banda y también para la famosa parrillada de barrio que a lo largo de las décadas se convirtió en un punto de encuentro para los amantes de la buena parrilla sin abandonar del todo el ambiente de bar que le dio origen.

En 2011 la parrillada se modernizó y manteniendo su espíritu de bar actualizó su imagen e hizo una reapertura en la que participaron más de 400 personas.

el tigre 2

Una década después, en 2021, El Tigre se remodeló nuevamente con una apuesta más sofisticada enfocada en la cocina criolla-con énfasis en las carnes- y pastas caseras, un restaurante con capacidad para 200 personas que mantenía esa esencia de un boliche de barrio que lo convirtió en un ícono barrial.

Temas:

El Tigre Parrillada El Tigre Punta Carretas

Seguí leyendo

Las más leídas

Brasil emite alerta de gran peligro y enciende alarmas en zonas fronterizas con Uruguay: qué dice Inumet
CLIMA

Brasil emite alerta de "gran peligro" y enciende alarmas en zonas fronterizas con Uruguay: qué dice Inumet

Uruguayos en la lista negra del ICE: Estados Unidos los califica como lo peor de lo peor, ¿quiénes son?
INTERNACIONALES

Uruguayos en la "lista negra" del ICE: Estados Unidos los califica como "lo peor de lo peor", ¿quiénes son?

Podía haber sido el robo del siglo: desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco
CIUDAD VIEJA

"Podía haber sido el robo del siglo": desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco

Maldonado exhorta a bañarse con precaución en playas del departamento por presencia de fragatas portuguesas
ADVERTENCIA

Maldonado exhorta a "bañarse con precaución" en playas del departamento por presencia de fragatas portuguesas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos