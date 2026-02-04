Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Como “un símbolo”, así describen los vecinos del barrio Punta Carretas a la parrillada El Tigre que cerró sus puertas el pasado 30 de enero de 2025.

El fuego de El Tigre se apagó. Sus redes sociales no hicieron explícito el cierre, pero tampoco auguraban un regreso en 2026. El último mensaje que se encuentra en su Instagram reza: “ Cerramos el año agradeciendo cada mesa, cada encuentro y cada brindis . Feliz Año Nuevo”, y en la foto su característico tigre acompañado de la leyenda: “Los buenos momentos no se olvidan. Gracias por acompañarnos en este camino y les deseamos un gran 2026”.

Según supo Café y Negocios por fuentes relacionadas al sector gastronómico El Tigre fue vendido, al igual que la panadería Latinoamericana ubicada sobre la calle Luis Franzini . Ambos locales comerciales serán demolidos y allí se levantará un edificio residencial que cambiará el horizonte de esa esquina.

Las obras aún no comenzaron pero, además de las persianas cerradas, se removió el deck que la histórica parrilla tenía sobre la vereda de la calle José Scosería.

Un boliche con historia

El 24 de diciembre de 1995 La Vela Puerca tocó sus primeros acordes en la puerta del bar y parrillada El Tigre en el corazón del barrio Punta Carretas. Fue un hito para la banda y también para la famosa parrillada de barrio que a lo largo de las décadas se convirtió en un punto de encuentro para los amantes de la buena parrilla sin abandonar del todo el ambiente de bar que le dio origen.

En 2011 la parrillada se modernizó y manteniendo su espíritu de bar actualizó su imagen e hizo una reapertura en la que participaron más de 400 personas.

Una década después, en 2021, El Tigre se remodeló nuevamente con una apuesta más sofisticada enfocada en la cocina criolla-con énfasis en las carnes- y pastas caseras, un restaurante con capacidad para 200 personas que mantenía esa esencia de un boliche de barrio que lo convirtió en un ícono barrial.