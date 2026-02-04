El gigante inmobiliario que planea crecer en el mercado de Punta del Este y traer a Uruguay una solución enfocada en el acceso a créditos hipotecarios

Con una red en expansión y un fuerte ritmo de operaciones, Remax cerró el 2025 consolidando su posición en el mercado inmobiliario uruguayo . La franquicia internacional registró 6.243 transacciones en el país, un 19% más que en 2024, y fortaleció su presencia con 365 agentes y una cartera de 3.589 propiedades , lo que implicó un crecimiento del 10% interanual.

En este escenario, en diálogo con Café y Negocios, Sebastián Sosa, presidente y CEO de Remax en Argentina y Uruguay, repasó el recorrido personal y empresarial que lo llevó a conocer a su socia y esposa en Estados Unidos, atravesar momentos de pérdida y transformar la compañía en un referente en el sector. Además, el ejecutivo profundizó en los prejuicios que aún persisten en la región a la hora de emprender y en el rol que Remax busca asumir dentro de ese ecosistema.

En el plano local, la firma apuesta a seguir creciendo en Punta del Este, a posicionar sus oficinas en el interior del país y a avanzar con el desembarco de Lendar , un spin off de la firma que conecta a personas que buscan financiamiento para la compra o refacción de su vivienda con inversores interesados en aportar capital.

PERSPECTIVAS & BALANCES Perspectivas empresariales 2026: el futuro del real estate en la mirada de los líderes de Kopel Sánchez, ACSA, BeOne y Zulamian Desarrollos Inmobiliarios

Cambios en la residencia fiscal provocaron aluvión de inversiones en real estate a finales de 2025 para atenerse al régimen anterior

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Sosa concedió a Café y Negocios:

¿Cómo describirías el momento actual del mercado inmobiliario uruguayo?

Lo interesante de Uruguay es que esa pregunta me la haces mañana o el año pasado y la respuesta es la misma. El mercado inmobiliario se muestra estable, es previsible, es constante, la moneda es estable, segura, hay baja inflación, y los precios se mantienen. El 2025 cerró bien, fue un buen año, de crecimiento. Estamos tejiendo una red que crece en Uruguay, lo cual nos entusiasma muchísimo, con oficinas abiertas más allá de Montevideo, en Colonia, Paysandú, Canelones, Florida.

Esas aperturas han marcado el 2025 para nosotros.

¿En qué líneas está hoy puesto el foco de crecimiento de Remax en Uruguay? ¿Hay planes para estar en nuevos departamentos?

Sí, pero este año lo que quisiéramos es fortalecer la operación en Maldonado y Punta del Este. Tenemos mucho espacio de crecimiento acá. Es un mercado interesante, dinámico, activo y hay muchas competencia en el mercado al ser un mercado internacional. Es increíble la inversión que hay, así que fortalecer este mercado te diría que es el gran objetivo para Uruguay este año desde Remax, además de que empiecen a caminar y crecer nuestras oficinas en las plazas nuevas.

En Punta del Este, ¿qué segmentos ven con más oportunidades?

Principalmente se mueve lo que es residencial y alquileres temporales de verano.

Hay muchos extranjeros (argentinos, brasileros, norteamericanos, europeos, australianos, etc) pero vemos que los uruguayos también están invirtiendo. Se ve mucho desarrollo en Punta del Este.

En las últimas semanas el gobierno se ha mostrado preocupado por un contexto de inflación baja, ¿cómo crees que puede impactar esto en el real estate?

Yo creo que puede ser beneficioso. Depende también de cómo responden otras inversiones, porque a la larga, muchas veces el ladrillo es un refugio de valor, de inversión. Entonces, más que la inflación, yo creo que hay que ver cómo responden las tasas, cómo está el mercado, porque muchas veces son competencia para el ladrillo. Yo no lo veo como algo negativo.

En Argentina tienen un spinn off de Remax que vincula a personas que buscan financiamiento para la compra o refacción de su vivienda con inversores interesados en aportar capital. ¿Está dentro de los planes traerlo a Uruguay?

Uruguay no está entre los mejores países en términos del acceso al crédito hipotecario, pero está claramente muy por arriba de lo que es Argentina, donde es muy difícil para una familia de clase media poder acceder a un préstamos hipotecario. Por eso nosotros comenzamos con Lendar en Argentina hace seis años. Nuestra idea es también traer esa iniciativa. Es muy probable que esté 2026 comience a funcionar en Uruguay, estamos en conversaciones para estructurarlo, muy probablemente para la segunda parte del año.

En comparación con Argentina, creo que va a haber más competencia porque hay mayor acceso a hipotecas, entonces nosotros vamos a tener que revisar las tasas y los plazos. Los préstamos los hacemos en dólares, habrá que también revisar si en Uruguay será en dólares o en pesos uruguayos. Justamente en ese proceso estamos ahora, estudiando y analizando cuáles son los matices, creo que el formato sería interesante o competitivo en el mercado, hay mercado en Uruguay para lo que nosotros ofrecemos.

¿Cómo funciona esta solución?

Lendar es una plataforma que vincula a personas que buscan financiamiento para la compra o refacción de su vivienda con inversores interesados en aportar capital. Además, se encarga integralmente de todas las gestiones administrativas, legales y escriturales necesarias durante el proceso.

La propuesta de valor se basa en ofrecer una alternativa a la intermediación de bancos y entidades.

Los préstamos son de entre uno y seis años y el monto puede ser de hasta el 3% o 40% del valor de la propiedad. Entonces eso hace que también el riesgo para la persona que lo está prestando sea menor. Hoy estamos otorgando alrededor de 80 préstamos por mes y la necesidad es enorme. Así que hay mucha oportunidad, mucho negocio. Además, acabamos de anunciar hace unos meses que hemos formado el primer fondo privado, un fideicomiso 100% destinado a la vivienda, nuestro objetivo es recaudar US$ 100 millones para abastecer la demanda que hay.

A mí personalmente me entusiasma mucho esto porque es un negocio por un lado, pero también tiene un costado social, porque hoy en Argentina es muy difícil comprar una casa, entonces, con ese 35% o 40% del valor de la casa te podés comprar una casa que esté mejor posicionada, que esté mejor ubicada, que sea un poquito más grande.

¿Estaría regulado por el Banco Central en Uruguay? ¿Cómo trabajan a nivel de regulaciones?

Como no tocamos dinero, no somos un banco ni necesitamos el aval o la aprobación del Banco Central.

El rol de Remax en la comunidad emprendedora: de dar pérdida a convertirse en un referente del sector y no rendirse en el camino

Ustedes apoyan un modelo de trabajo de emprendedores independientes, ¿cómo se combina eso sin perder la alineación estratégica y los estándares de la marca?

El fundador de la marca hace más de 50 años detectó que el agente inmobiliario, el vendedor, necesita moverse con cierta autonomía. Una de las cosas que fue dándose cuenta es que no solamente quiere una mejor económica, necesita sentirse reconocido, validado. Entonces, el modelo de Remax viene no solamente a ofrecer mejores condiciones al vendedor, sino también pone foco en autonomía de decirle a la persona, si el contacto es tuyo, si la persona la va a atender vos, yo te voy a ayudar y te voy a marcar una estructura, pero vos movete, sé creativo, vení con ideas.

Eso yo creo que es parte también del secreto de nuestro crecimiento y del éxito, que la gente sea dueña de sus decisiones, sea dueña de un plan de marketing, de su comercialización.

En Remax somos un club, un ecosistema de emprendedores.

En este ecosistema fundaste también el podcast Emprende con Propósito y Fundación Inspirar, ¿qué te llevó a crear estos proyectos?

Con mi socia Dotti Peñate nos gusta viajar, recorrer y compartir con la gente. Pero a medida que la empresa empezó a crecer, se fue haciendo cada vez más difícil poder compartir con toda la gente. Entonces, hace aproximadamente 10 años, abrí un canal que originalmente estaba pensado como una línea de comunicación interna de la empresa para compartir una reflexión, un mensaje, algo que me estaba pasando, un libro que había leído y me había dejado una enseñanza. Al comienzo empezamos con un podcast cerrado para Remax

Y justo antes de la pandemia, dijimos, che, pero, ¿por qué no empezar a compartirlo?

Y cuando vino la pandemia y vimos que muchos emprendedores que estaban solos, y que la remaban como podían se nos ocurrió abrirlo y compartirlo con todos los emprendedores. Es una iniciativa que responde a un deseo personal de querer provocar crecimiento, de inspirar. Creo que en Argentina y en América Latina nos cuesta soñar, nos cuesta creer que podemos. Y muchas veces está este sesgo, ese prejuicio de que el que puede o el que triunfa es porque o se lo dieron todo o porque es hijo de. Pero también hay muchas personas que se levantan todas las mañanas y que con mucha disciplina y esfuerzo y tenacidad logran lo que se proponen.

Entonces Emprende con Propósito es un espacio donde busco invitar a personas que cuenten su historia, gente con la que comparto valores, principios ideales, filosofía de vida y trabajo y buscamos inspirar a otros emprendedores, dejarles alguna idea, algún recurso, alguna herramienta, alguna conversación. Que destrabe bloqueos mentales que nos privan y no nos permiten crecer.

Además, en 2022 junto a mi socia y otros miembros de la red Remax creamos

Fundación Inspirar, que nace con el objetivo de generar vínculos sólidos con emprendedores, organizaciones y personas comprometidas con el desarrollo social y económico. A través del emprendedurismo buscamos acompañar procesos de cambio que permitan transformar realidades y crear nuevas oportunidades.

Su misión es impactar positivamente en la vida de las personas, potenciando el desarrollo

¿Qué recordás de tu camino emprendedor?

Yo vengo de un hogar de clase media, mis padres son dos personas que hicieron muchas cosas relacionadas con la ayuda humanitaria, son médicos misioneros. Y muchas de esas cosas que ellos sembraron e hicieron me beneficiaron a mí, porque me abrieron caminos con personas que, a raíz de lo que ellos hicieron, me dieron una beca. Así que yo me fui a Estados Unidos, me pagaron, me invitaron, cubrieron todos mis gastos. Y en Estados Unidos conocí a mi mujer y socia, con la que trajimos Remax a Argentina y Uruguay.

Pero también tenía un montón de prejuicios que tenía que romper, esta cuestión de que se puede, de que podés crecer, de que podés progresar.

Estuvimos siete años invirtiendo en la empresa, no cubríamos los gastos con lo que nosotros generábamos, costó mucho, tuvimos varios desafíos en Argentina.

Y recién después de siete, ocho años, empezamos a salir de una zona muy incómoda, con mucha deuda, y empezamos a ver el fruto de lo que habíamos venido sembrando.

Recuerdo que terminaba el día y nos preguntábamos ¿avanzamos?

Pero después de mucho tiempo de invertir y de esa determinación y disciplina, de pronto llega el aplauso, de pronto llega la palmada, de pronto llega el reconocimiento, de pronto encontras plata en tu banco. Ese fue nuestro camino, y después de nueve, diez años, empezamos a avanzar a un ritmo mayor.

A veces la gente nos pregunta ¿por qué Remax crece? ¿por qué les ha ido bien? Yo creo que lo que nosotros hemos logrado hacer, y con esto no estoy diciendo que no nos falten muchas cosas por mejorar y ajustar, es generar un microclima de oportunidad y de conversaciones que van para adelante.