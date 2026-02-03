Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / REUNIÓN

Estos son, uno por uno, los 11 nuevos acuerdos bilaterales entre Uruguay y China

Los acuerdos fueron suscritos durante la visita oficial del mandatario uruguayo a Beijing y se inscriben en el proceso de profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países

3 de febrero 2026 - 8:36hs
_Y3A40929164.jpg(3)
Presidencia

Los acuerdos fueron suscritos durante la visita oficial del mandatario uruguayo a Beijing y se inscriben en el proceso de profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. En paralelo, Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China, según informaron fuentes oficiales.

Acuerdos firmados por Cancillería

Cuatro de los memorandos fueron firmados por el canciller Mario Lubetkin:

Más noticias
Yamandú Orsi en China
CHINA

Yamandú Orsi aseguró que las relaciones entre China y Uruguay representan "un proceso que no se detiene"

Cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE
BOMBEROS

Encontraron el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en Piedras Blancas

  • Memorándum de Entendimiento para promover la inversión y la cooperación industrial.

  • Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación ambiental.

  • Memorándum de Entendimiento sobre la profundización de la cooperación bilateral para facilitar el comercio.

  • Memorándum de Entendimiento para impulsar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global.

Ciencia, tecnología y cooperación académica

En el área de ciencia y tecnología, el director del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), David González, firmó el Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.

Pesca y comercio agroalimentario

Dos acuerdos vinculados al sector agropecuario y pesquero fueron firmados por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti:

  • Memorándum de Entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

  • Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar.

Gestión de emergencias, industria y propiedad intelectual

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en gestión de emergencias.

Por su parte, la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual.

Comunicación y think tanks del Sur Global

Finalmente, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, firmó dos acuerdos vinculados a la comunicación y el intercambio de ideas:

  • Memorándum de Entendimiento sobre la promoción conjunta de la cooperación y la difusión entre medios de comunicación y think tanks del Sur Global.

  • Memorándum de Entendimiento entre CMG y la Secretaría de Comunicación de Presidencia.

Los acuerdos firmados amplían el marco de cooperación entre Uruguay y China en áreas consideradas estratégicas por ambos gobiernos, en un contexto en el que los presidentes manifestaron su interés en avanzar hacia una mayor integración económica y comercial.

“Los acuerdos que firmamos esta mañana para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales , industriales , pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros aspectos, llevan a lo concreto los acuerdos entre los dos presidentes”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Temas:

acuerdos bilaterales Uruguay China

Seguí leyendo

Las más leídas

Un Solo Uruguay y su propuesta para evitar la obra en Casupá.
MOVIMIENTO

La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo
OPORTUNIDAD

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos