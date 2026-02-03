Estos son, uno por uno, los 11 nuevos acuerdos bilaterales entre Uruguay y China

En el marco de la reunión bilateral entre el presidente Yamandú Orsi y su par chino Xi Jinping, Uruguay y China firmaron 11 acuerdos bilaterales que abarcan áreas como cooperación comercial, industrial, ambiental, ciencia y tecnología, pesca, gestión de emergencias, propiedad intelectual y comunicación.
Los acuerdos fueron suscritos durante la visita oficial del mandatario uruguayo a Beijing y se inscriben en el proceso de profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. En paralelo, Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China, según informaron fuentes oficiales.
Acuerdos firmados por Cancillería
Cuatro de los memorandos fueron firmados por el canciller Mario Lubetkin:
-
Memorándum de Entendimiento para promover la inversión y la cooperación industrial.
-
Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación ambiental.
-
Memorándum de Entendimiento sobre la profundización de la cooperación bilateral para facilitar el comercio.
-
Memorándum de Entendimiento para impulsar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global.
Ciencia, tecnología y cooperación académica
En el área de ciencia y tecnología, el director del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), David González, firmó el Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.
Pesca y comercio agroalimentario
Dos acuerdos vinculados al sector agropecuario y pesquero fueron firmados por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti:
-
Memorándum de Entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros.
-
Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar.
Gestión de emergencias, industria y propiedad intelectual
El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en gestión de emergencias.
Por su parte, la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual.
Comunicación y think tanks del Sur Global
Finalmente, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, firmó dos acuerdos vinculados a la comunicación y el intercambio de ideas:
-
Memorándum de Entendimiento sobre la promoción conjunta de la cooperación y la difusión entre medios de comunicación y think tanks del Sur Global.
-
Memorándum de Entendimiento entre CMG y la Secretaría de Comunicación de Presidencia.
Los acuerdos firmados amplían el marco de cooperación entre Uruguay y China en áreas consideradas estratégicas por ambos gobiernos, en un contexto en el que los presidentes manifestaron su interés en avanzar hacia una mayor integración económica y comercial.
“Los acuerdos que firmamos esta mañana para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales , industriales , pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros aspectos, llevan a lo concreto los acuerdos entre los dos presidentes”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.