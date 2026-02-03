Estos son, uno por uno, los 11 nuevos acuerdos bilaterales entre Uruguay y China

En el marco de la reunión bilateral entre el presidente Yamandú Orsi y su par chino Xi Jinping , Uruguay y China firmaron 11 acuerdos bilaterales que abarcan áreas como cooperación comercial, industrial, ambiental, ciencia y tecnología, pesca, gestión de emergencias, propiedad intelectual y comunicación .

Los acuerdos fueron suscritos durante la visita oficial del mandatario uruguayo a Beijing y se inscriben en el proceso de profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. En paralelo, Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China , según informaron fuentes oficiales.

Cuatro de los memorandos fueron firmados por el canciller Mario Lubetkin :

En el área de ciencia y tecnología, el director del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) , David González , firmó el Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación .

Memorándum de Entendimiento para impulsar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global .

Memorándum de Entendimiento sobre la profundización de la cooperación bilateral para facilitar el comercio .

Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación ambiental .

Memorándum de Entendimiento para promover la inversión y la cooperación industrial .

Pesca y comercio agroalimentario

Dos acuerdos vinculados al sector agropecuario y pesquero fueron firmados por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti:

Memorándum de Entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros .

Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar.

Gestión de emergencias, industria y propiedad intelectual

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en gestión de emergencias.

Por su parte, la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual.

Comunicación y think tanks del Sur Global

Finalmente, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, firmó dos acuerdos vinculados a la comunicación y el intercambio de ideas:

Memorándum de Entendimiento sobre la promoción conjunta de la cooperación y la difusión entre medios de comunicación y think tanks del Sur Global .

Memorándum de Entendimiento entre CMG y la Secretaría de Comunicación de Presidencia.

Los acuerdos firmados amplían el marco de cooperación entre Uruguay y China en áreas consideradas estratégicas por ambos gobiernos, en un contexto en el que los presidentes manifestaron su interés en avanzar hacia una mayor integración económica y comercial.

“Los acuerdos que firmamos esta mañana para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales , industriales , pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros aspectos, llevan a lo concreto los acuerdos entre los dos presidentes”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.