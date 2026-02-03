No para: Rodrigo Zalazar metió un golazo para el Sporting Braga en Portugal y llegó a 16 tantos en la temporada

Uno de los uruguayos en mejor forma en el fútbol europeo es Rodrigo Zalazar . El volante ofensivo del Sporting Braga de Portugal está en su mejor año, y este lunes convirtió un golazo para llegar a los 16 goles en la temporada en 33 partidos.

El Braga visitó al AVS por la fecha 20 de la Liga NOS de Portugal y lo goleó 4-0. Ricardo Horta puso el primer tanto del partido a los 7 minutos, y a los 30 llegó el tanto de Zalazar.

Horta envió un córner desde el lado izquierdo al vértice derecho de la medialuna del área, donde estaba el uruguayo, que sacó una potente volea de derecha de primera que pegó en el palo y entró al arco rival.

Luego el español Pau Victor anotó otros dos tantos en el segundo tiempo para cerrar el marcador con cifras de goleada.

Con su gol, Zalazar llegó a los nueve goles en la liga, a los que suma seis en la Europa League (cuatro de ellos en la fase de clasificación) y otro en la Copa de la Liga. A ello le suma cuatro asistencias, lo que da un total de 20 participaciones en goles.

Es el máximo goleador de su club en esta temporada, en su mejor año en cuanto a números: nunca había llegado a los 10 goles en una temporada, y su máximo registro de goles y asistencias se había dado en la temporada 2023/24, con ocho tantos y diez asistencias.

A sus 26 años, Rodrigo también está en la consideración de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya: fue convocado a las últimas dos fechas dobles de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y a las últimas dos fechas FIFA de amistosos. Acumula un total de siete partidos con la celeste, en los que anotó dos goles.

El Braga, que este lunes confirmó la contratación del hermano de Rodrigo, Mauro Zalazar, marcha cuarto en la Liga NOS con 36 puntos, en zona de clasificación a la Europa League.

El AVS, club en el que juega el uruguayo Tiago Galetto (que disputó 30 minutos este lunes) está último con solo 5 unidades, a 13 puntos de la zona de salvación y sin partidos ganados.