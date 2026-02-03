Los entretelones de la llegada de Agustín Rogel a Nacional: el primer contacto con Flavio Perchman, el deseo de "estabilidad" del zaguero y el acuerdo con Hertha Berlín

Este martes las redes de Nacional mostraron por primera vez a Agustín Rogel como nuevo jugador tricolor , diez días después de anunciar su contratación. La prematura publicación, previo a que el jugador rescindiera su vínculo con el Hertha Berlín , sorprendió a su representante Ariel Krasouski, pero el agente explicó a Referí que aunque el club alemán "se puso difícil" , ya estaba todo encaminado.

El regreso del zaguero de 28 años al club en el que se formó, ocho años después de su salida en 2018 , comenzó a trabajarse un mes atrás , con un llamado del vicepresidente albo, Flavio Perchman , a Krasouski. "Me preguntó si a Agustín le interesaba volver, y le dije que sí" , explicó.

La situación del defensa en Alemania no era la mejor. En los últimos seis meses solo había disputado un minuto en la 2. Bundesliga , segunda categoría de ese país.

Según Krasouski, cuando volvió de su préstamo en el Internacional de Porto Alegre, Rogel se encontró con un nuevo DT y un nuevo gerente deportivo a los que "no conocía, y ellos no lo conocían a él" , y no lo tuvieron en cuenta. Todo esto llevó a que el agente un día le dijera a su representado: "Estás cobrando muy bien, pero tenés que jugar".

Rogel aceptó la idea, y dijo que no tenía preferencias para su futuro destino, pero pidió una sola cosa: "Estabilidad familiar, dos o tres años de contrato", relató Krasouski.

El contrato que firmará con Nacional este miércoles tendrá una duración de tres años, lo que cumple el deseo principal del zaguero. A ello se suma la parte sentimental: quería volver a su club, en el que se formó y debutó en Primera.

Atrás quedó que a principios de 2018, con 20 años y tras jugar 22 partidos en el primer equipo tricolor durante el 2017, bajó a Tercera y eligió irse al Samara de Rusia al no tener lugar en el club. "Pasó el tiempo, ocho años. Era muy joven, tenía pocos minutos y tenía el sueño de jugar en Europa. Nacional además agarró dinero por su venta", recordó Krasouski.

Esta parte sentimental también fue clave para que Rogel eligiera a Nacional por delante de Platense, el otro club que presentó una oferta formal para llevárselo.

Esa oferta, según Krasouski, era "interesante, mejor que la de Nacional", pero el corazón inclinó la balanza.

Las complicadas negociaciones con el Hertha Berlín

La llegada de Rogel a Nacional podría haberse dado algunos días antes, pero el jugador y su representante se encontraron con que el Hertha Berlín planteó condiciones.

"Fue muy complicado, se demoró", reconoció el agente. Rogel pidió cobrar el sueldo de enero, ya que entrenó casi todo el mes en el club, y luego cobrar la mitad del sueldo de los seis meses restantes de contrato que le quedaban. El club aceptó, pero pidió un porcentaje de su pase, lo que trancó la negociación.

A esto se sumó que Nacional cometió el error de presentar al jugador en sus redes antes de que se concretara la desvinculación del jugador de Hertha y "se puso medio difícil".

"Fue un error de comunicación. A mi no me afectaba, pero el club vio que en Uruguay lo daban como confirmado y no era así", detalló el representante.

Finalmente, las partes acordaron que Hertha se queda con un 10% de una futura venta, con el visto bueno de Nacional.

Para Krasouski, la rescisión del contrato con el equipo alemán "era inevitable". "Él quería jugar, y a Hertha no le servía mantener a un jugador con un contrato de Primera, en Segunda", explicó.

El balance de los ocho años de Rogel en el exterior, y la operación de la rodilla que le cambió la carrera

Para Krasouski, el paso de Rogel por el exterior de 2018 a 2025 fue "muy bueno". En primer lugar, destacó que el zaguero "se fue con 20 años a Rusia, y ni a Moscú ni San Petersburgo, a Samara, que no es lo mismo", donde "se bancó el invierno, el frío, un país con un idioma difícil" y "se hizo conocer en Europa".

Luego destacó su pasaje de 2019 a 2021 por el Toulouse de Francia, y su "momento espectacular" en Estudiantes de La Plata de 2021 a 2022.

El representante indicó que cuando llegó a Hertha Berlín a mediados de 2022 el club estaba en la Bundesliga, y había un entrenador y un gerente deportivo que le dieron oportunidades. Jugó durante toda la temporada 2022/23, pero a mediados de 2023 estuvo seis meses sin actividad por una operación de rodilla.

Esa rodilla ya lo tenía a maltraer desde 2017, cuando pasó por su primera cirugía en esa zona tras ganar el Sudamericano sub 20 con la selección uruguaya.

"No había quedado bien. Siempre estaba con hielo y dolor, era un sacrificio para él. No quería parar porque se quería mostrar para llegar al Mundial de 2022, hasta que un día la rodilla no dio más", lamentó su agente.

Con la selección mayor disputó un partido amistoso ante Irán, a dos meses de la cita mundialista de 2022, pero finalmente no quedó en la lista de Diego Alonso.

Krasouski destacó que Rogel se operó con "el mejor cirujano en Italia" para este tipo de intervenciones, y apenas se recuperó fue cedido al Inter de Porto Alegre a mediados de 2024.

Fue titular todo su primer semestre en el club, al punto que el agente llegó a recomendarle que pidiera un descanso, pero Rogel le respondió que se sentía bien.

El representante lamentó que el defensa perdió lugar en el Inter a principios de 2025 porque, ya sabiendo que el jugador iba a volver a Alemania, la dirigencia del club brasileño pidió priorizar a los jugadores que iban a continuar en el equipo. En el segundo semestre volvió a Alemania, donde la falta de minutos fueron uno de los motivos de su vuelta al tricolor.

Krasouski también recordó que Rogel se fue solo a Rusia en 2018, acompañado por su padre, pero luego se casó durante su paso por Estudiantes de La Plata y cuando la pareja llegó a Brasil "ya tenían a Paolo, su hijo".

Luego de vivir en varios países por el fútbol, la estabilidad era un aspecto clave para Rogel. "No es fácil la vida del futbolista", expresó el agente.