Nacional mostró por primera vez en sus redes sociales a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, luego del anuncio prematuro de su fichaje

Agustín Rogel con la indumentaria de Nacional en Los Céspedes

Nacional mostró por primera vez en sus redes sociales a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, luego de anunciar su contratación hace más de una semana , cuando todavía restaban detalles para cerrar su llegada.

"Agustín en casa", se lee en el tuit publicado en las redes sociales del tricolor este martes por la mañana, en la que se puede ver al zaguero uruguayo posando con indumentaria de Nacional en Los Céspedes.

Horas después, el tricolor subió una nueva publicación con un video de Rogel, en el que el zaguero dice: "Hola bolsos, ya estoy acá en casa, nos vemos pronto".

Rogel firmó un contrato de tres años con el club días atrás, luego de arreglar la rescisión de su contrato con el Hertha Berlín .

NACIONAL Nacional volvió a los entrenamientos de cara al debut en el Torneo Apertura, con la llegada de Rogel, posibles altas y bajas, y Jadson Viera definiendo si hace cambios tácticos

NACIONAL Ahora sí: Agustín Rogel rescindió en Hertha Berlín y ya tiene fecha para sumarse a Nacional, club al que regresa tras 9 años

No obstante, el 24 de enero Nacional anunció su vuelta antes de que su arreglara su situación en Alemania, lo que causó sorpresa y cierto malestar en medio de las negociaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2015097370615128174?s=20&partner=&hide_thread=false La mesa está servida pic.twitter.com/8xMSCc2daQ — Nacional (@Nacional) January 24, 2026

Con el pase ya confirmado, el defensa central de 28 años pasará a ser una de las opciones de peso en la zaga para Jadson Viera, junto con Sebastián Coates y Julián Millán.

Su llegada también implica una disyuntiva para el entrenador tricolor: con la nueva incorporación, habrá un solo lugar para Tomás Viera y Paolo Calione, los dos zagueros juveniles con más proyección del tricolor.

Flavio Perchman adelantó el pasado domingo en una entrevista con Punto Penal que a uno de los dos se le buscará una cesión.