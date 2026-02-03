Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional mostró por primera vez en sus redes sociales a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, luego del anuncio prematuro de su fichaje

Rogel firmó un contrato de tres años con Nacional días atrás, luego de arreglar la rescisión de su contrato con el Hertha Berlín

3 de febrero 2026 - 9:30hs
Agustín Rogel con la indumentaria de Nacional en Los Céspedes

Agustín Rogel con la indumentaria de Nacional en Los Céspedes

Nacional mostró por primera vez en sus redes sociales a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, luego de anunciar su contratación hace más de una semana, cuando todavía restaban detalles para cerrar su llegada.

"Agustín en casa", se lee en el tuit publicado en las redes sociales del tricolor este martes por la mañana, en la que se puede ver al zaguero uruguayo posando con indumentaria de Nacional en Los Céspedes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2018656481659527525?s=20&partner=&hide_thread=false

Horas después, el tricolor subió una nueva publicación con un video de Rogel, en el que el zaguero dice: "Hola bolsos, ya estoy acá en casa, nos vemos pronto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2018674478021058695?s=20&partner=&hide_thread=false

Rogel firmó un contrato de tres años con el club días atrás, luego de arreglar la rescisión de su contrato con el Hertha Berlín.

Agustín Rogel
NACIONAL

Ahora sí: Agustín Rogel rescindió en Hertha Berlín y ya tiene fecha para sumarse a Nacional, club al que regresa tras 9 años

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

Nacional volvió a los entrenamientos de cara al debut en el Torneo Apertura, con la llegada de Rogel, posibles altas y bajas, y Jadson Viera definiendo si hace cambios tácticos

No obstante, el 24 de enero Nacional anunció su vuelta antes de que su arreglara su situación en Alemania, lo que causó sorpresa y cierto malestar en medio de las negociaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2015097370615128174?s=20&partner=&hide_thread=false

Con el pase ya confirmado, el defensa central de 28 años pasará a ser una de las opciones de peso en la zaga para Jadson Viera, junto con Sebastián Coates y Julián Millán.

Su llegada también implica una disyuntiva para el entrenador tricolor: con la nueva incorporación, habrá un solo lugar para Tomás Viera y Paolo Calione, los dos zagueros juveniles con más proyección del tricolor.

Flavio Perchman adelantó el pasado domingo en una entrevista con Punto Penal que a uno de los dos se le buscará una cesión.

Temas:

Nacional Agustín Rogel Redes sociales jadson viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez tiene un nuevo compañero en Al-Hilal que competirá con su puesto, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

Diego García 
PEÑAROL

El mensaje de Diego García, desde su prisión domiciliaria en Argentina, para festejar por Peñarol el título de la Supercopa ante Nacional

Ignacio Laquintana
PEÑAROL

Se le cayó otro pase a Peñarol: Ignacio Laquintana se fue a Huesca, que pelea el descenso en LaLiga 2 de España

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos