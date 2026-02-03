Nacional mostró por primera vez en sus redes sociales a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, luego del anuncio prematuro de su fichaje

Nacional mostró por primera vez en sus redes sociales a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, luego de anunciar su contratación hace más de una semana, cuando todavía restaban detalles para cerrar su llegada.
"Agustín en casa", se lee en el tuit publicado en las redes sociales del tricolor este martes por la mañana, en la que se puede ver al zaguero uruguayo posando con indumentaria de Nacional en Los Céspedes.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2018656481659527525?s=20&partner=&hide_thread=false
Horas después, el tricolor subió una nueva publicación con un video de Rogel, en el que el zaguero dice: "Hola bolsos, ya estoy acá en casa, nos vemos pronto".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2018674478021058695?s=20&partner=&hide_thread=false
Rogel firmó un contrato de tres años con el club días atrás, luego de arreglar la rescisión de su contrato con el Hertha Berlín.
No obstante, el 24 de enero Nacional anunció su vuelta antes de que su arreglara su situación en Alemania, lo que causó sorpresa y cierto malestar en medio de las negociaciones.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2015097370615128174?s=20&partner=&hide_thread=false
Con el pase ya confirmado, el defensa central de 28 años pasará a ser una de las opciones de peso en la zaga para Jadson Viera, junto con Sebastián Coates y Julián Millán.
Su llegada también implica una disyuntiva para el entrenador tricolor: con la nueva incorporación, habrá un solo lugar para Tomás Viera y Paolo Calione, los dos zagueros juveniles con más proyección del tricolor.
Flavio Perchman adelantó el pasado domingo en una entrevista con Punto Penal que a uno de los dos se le buscará una cesión.