Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional volvió a los entrenamientos de cara al debut en el Torneo Apertura, con la llegada de Rogel, posibles altas y bajas, y Jadson Viera definiendo si hace cambios tácticos

Los tricolores comienzan sus semana del debut en el Apertura, con posibles altas y bajas y con Jadson Viera definiendo su esquema parta visitar a su exequipo

3 de febrero 2026 - 9:25hs
Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Nacional

Luego de la derrota ante Peñarol en la final de la Supercopa Uruguaya del pasado domingo y de tener descanso este lunes, Nacional retomó los entrenamientos este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, de cara al debut en el Torneo Apertura el próximo fin de semana.

El vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya se estrenará el próximo domingo a la hora 20:30 en el Campeones Olímpicos de Florida frente a Boston River, el exequipo de su entrenador Jadson Viera.

jadson viera supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201

La vuelta de Agustín Rogel

La jornada de este martes en Nacional tendrá el regreso de Agustín Rogel, el zaguero que vuelve al club y que firmará contrato por tres años.

Tras llegar a Uruguay el pasado viernes y habar asistido al clásico del domingo, el defensa ya pasó la prueba médica, tendrá su primera práctica con sus nuevos compañeros y cueró técnico, y tendrá su firma y presentación oficial.

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

¿Por qué no estuvo Christian Ebere en el clásico? Exdirectivo criticó "las cosas insólitas que pasan en Nacional" y desde el club explicaron la baja que se conocía desde el viernes

Los pateadores de Nacional
NACIONAL

"Esto recién empieza": el mensaje de Sebastián Coates tras la derrota de Nacional ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2018656481659527525&partner=&hide_thread=false

Posibles bajas y altas

La semana tricolor también puede tener posibles altas y bajas en la previa del comienzo del Apertura.

Ya se da por hecho que Hayen Palacios y Christian Ebere no seguirán en el equipo, a la espera de que se confirmen sus nuevos clubes.

Además, los tricolores no descartan que otro colombiano, Juan Pablo Patiño, también deje el club en las próximas horas.

20260122 Juan Pablo Patiño Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Juan Pablo Patiño

Juan Pablo Patiño

Eso se debe a que Nacional tiene muy cerca la llegada de Camilo Cándido, lateral izquierdo pedido especialmente por Jadson Viera, quien pasaría a ser el titular en un puesto en el que los albos cuentan con los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

Los albos siguen definiendo posibles salidas a préstamo para ajustar su plantel. En ese sentido, no se descarta que Agustín Vera, fichado este período de pases a River Plate, salga cedido, como también el zaguero Paolo Calione.

Jadson Viera y el equipo sin Carneiro

El entrenador tricolor Jadson Viera comenzará a delinear el equipo para visitar a Boston River en Florida.

El técnico no podrá contar con Gonzalo Carneiro, titular en la Supercopa, quien está suspendido por su expulsión, como también el golero suplente Ignacio Suárez.

Sebastián Coates en la final de la Supercopa Uruguaya
Sebastián Coates en la final de la Supercopa Uruguaya

Sebastián Coates en la final de la Supercopa Uruguaya

De esa forma, los albos tendrán al menos un cambio en el ataque, donde podría tener su primer partido como titular Maxi Silvera.

Además, en caso de que se vaya Patiño, todo indicaría que el juvenil Bais ocuparía el lateral izquierdo.

Lo otro que debe decidir el técnico tricolor es si mantiene los tres volantes que utilizó en el clásico o si cambia su sistema táctico, con un doble cinco, y con más nombres en ofensiva.

Ante Peñarol, Viera apostó por un mediocampo con Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez, lo que, tras la derrota en los penales, generó algunas críticas por su propuesta, al contar con varias opciones de ataque.

Temas:

Nacional jadson viera Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez tiene un nuevo compañero en Al-Hilal que competirá con su puesto, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

Ignacio Laquintana
PEÑAROL

Se le cayó otro pase a Peñarol: Ignacio Laquintana se fue a Huesca, que pelea el descenso en LaLiga 2 de España

Diego García 
PEÑAROL

El mensaje de Diego García, desde su prisión domiciliaria en Argentina, para festejar por Peñarol el título de la Supercopa ante Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos