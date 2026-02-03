Nacional volvió a los entrenamientos de cara al debut en el Torneo Apertura, con la llegada de Rogel, posibles altas y bajas, y Jadson Viera definiendo si hace cambios tácticos

Luego de la derrota ante Peñarol en la final de la Supercopa Uruguaya del pasado domingo y de tener descanso este lunes, Nacional retomó los entrenamientos este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, de cara al debut en el Torneo Apertura el próximo fin de semana.

El vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya se estrenará el próximo domingo a la hora 20:30 en el Campeones Olímpicos de Florida frente a Boston River, el exequipo de su entrenador Jadson Viera .

La jornada de este martes en Nacional tendrá el regreso de Agustín Rogel, el zaguero que vuelve al club y que firmará contrato por tres años.

Tras llegar a Uruguay el pasado viernes y habar asistido al clásico del domingo, el defensa ya pasó la prueba médica, tendrá su primera práctica con sus nuevos compañeros y cueró técnico, y tendrá su firma y presentación oficial.

Posibles bajas y altas

La semana tricolor también puede tener posibles altas y bajas en la previa del comienzo del Apertura.

Ya se da por hecho que Hayen Palacios y Christian Ebere no seguirán en el equipo, a la espera de que se confirmen sus nuevos clubes.

Además, los tricolores no descartan que otro colombiano, Juan Pablo Patiño, también deje el club en las próximas horas.

Eso se debe a que Nacional tiene muy cerca la llegada de Camilo Cándido, lateral izquierdo pedido especialmente por Jadson Viera, quien pasaría a ser el titular en un puesto en el que los albos cuentan con los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

Los albos siguen definiendo posibles salidas a préstamo para ajustar su plantel. En ese sentido, no se descarta que Agustín Vera, fichado este período de pases a River Plate, salga cedido, como también el zaguero Paolo Calione.

Jadson Viera y el equipo sin Carneiro

El entrenador tricolor Jadson Viera comenzará a delinear el equipo para visitar a Boston River en Florida.

El técnico no podrá contar con Gonzalo Carneiro, titular en la Supercopa, quien está suspendido por su expulsión, como también el golero suplente Ignacio Suárez.

De esa forma, los albos tendrán al menos un cambio en el ataque, donde podría tener su primer partido como titular Maxi Silvera.

Además, en caso de que se vaya Patiño, todo indicaría que el juvenil Bais ocuparía el lateral izquierdo.

Lo otro que debe decidir el técnico tricolor es si mantiene los tres volantes que utilizó en el clásico o si cambia su sistema táctico, con un doble cinco, y con más nombres en ofensiva.

Ante Peñarol, Viera apostó por un mediocampo con Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez, lo que, tras la derrota en los penales, generó algunas críticas por su propuesta, al contar con varias opciones de ataque.