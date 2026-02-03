Investigan publicación de uno de los jóvenes fugados del Inisa que amenazó con "matar a un policía"

La Policía de Montevideo investiga una publicación en redes sociales realizada por uno de los jóvenes fugados del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) durante los últimos días de enero.

El 25 de enero, El Observador informó sobre la fuga de tres adolescentes de un centro de reclusión del Inisa en la capital .

Dos de los fugados tienen 18 años y el tercero tiene 17. Estaban recluidos en el Centro ETTI, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré .

"Se fugaron mediante daños en rejas en momentos en que se había producido un desorden dentro de dicho centro ", indicó en su día la Policía.

Ahora, mientras los efectivos policiales continúan buscando a los adolescentes, una historia de Instagram que muestra a uno de los fugados lanzando un mensaje amenazante se viralizó en redes y puso en alerta a las autoridades.

"Quiero matar a un policía, en breve hay noticias", escribió el joven mientras empuñaba una pistola Glock y un arma automática.

Esta publicación despertó las alarmas en la Policía que, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), se encuentra investigando la situación.

El autor de la historia, que puso como ubicación Cerro Norte, fue imputado meses atrás por su participación en el asesinato de un niño de un año en 2024 en el marco de los enfrentamientos de bandas en el barrio, aseguró el consignado medio.