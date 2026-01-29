Entre "¡ojalá que se muera!" y "esa es la Policía que yo quiero", Da Silva opinó del operativo policial en Marconi

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, se refirió este jueves al operativo policial ocurrido el miércoles en el barrio Marconi (Montevideo), cuando un delincuente de 30 años fue baleado tres veces por efectivos de la Guardia Republicana durante un operativo.

Según la información policial, los funcionarios se encontraban en la zona para realizar una serie de procedimientos cuando escucharon disparos y observaron al hombre portando un fusil de asalto. Tras darle la voz de alto, los efectivos abrieron fuego y lo hirieron en tres oportunidades. En un primer momento, el herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula y luego derivado al Hospital Pasteur, debido a la entidad de las lesiones.

Las declaraciones de Da Silva se dieron en una entrevista con Desayunos informales (Canal 12), en el marco de la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. El legislador utilizó el episodio como ejemplo luego de que el secretario de Estado protagonizara un siniestro de tránsito y circulara sin custodia policial.

Embed - Las repercusiones en la oposición sobre el llamado al ministro Carlos Negro “Ayer en el Marconi andaba uno con un fusil de asalto. Por suerte lo hirieron y ojalá que se muera. ¡Ojalá que se muera! un tipo que anda tirando bala a lo loco, intentando matar… fusil de asalto. Esa es la Policía que yo quiero”, afirmó el senador.

Consultado sobre si habilitaría la pena de muerte, Da Silva respondió que no, aunque sostuvo que, en una situación como la ocurrida en el Marconi, el mejor resultado para la sociedad es que el delincuente fallezca, según su visión. “No sirve pa' nada. La cristiana sepultura”, consideró. “Sí, festejo. La Policía, frente a un malnacido que anda con un fusil de asalto a los balazos… bueno, reacciona”, agregó, e insistió en que celebra que la Policía haya herido al delincuente y que no le “preocupa si termina en fallecimiento”.