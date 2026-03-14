Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 14 de marzo

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este sábado 14 de marzo una jornada con cielo algo nuboso y nuboso en gran parte del país , presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y baja probabilidad de precipitaciones en algunas zonas . Las temperaturas máximas alcanzarán entre 24 °C y 31 °C , dependiendo de la región.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 27 °C .

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso a nuboso , con nieblas y neblinas . El viento soplará del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h .

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Para la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso a algo nuboso , con vientos del sureste al noreste entre 20 y 40 km/h .

Punta del Este

En Punta del Este, las temperaturas se ubicarán entre 19 °C y 24 °C.

La mañana comenzará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto, acompañada de neblinas. El viento soplará del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, con vientos del sureste al noreste entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Noreste

Para el noreste del país se esperan temperaturas entre 13 °C y 29 °C.

La mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto, probables precipitaciones escasas, y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche el cielo seguirá algo nuboso a nuboso, con neblinas, y vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de viento variable entre 0 y 10 km/h.

Noroeste

En el noroeste del país las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 31 °C, siendo una de las zonas más cálidas de la jornada.

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del sector este entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche el cielo continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h y períodos de viento variable entre 0 y 10 km/h.

Suroeste

En el suroeste se prevén temperaturas entre 14 °C y 31 °C.

La mañana comenzará algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con vientos variables entre 10 y 20 km/h rotando al sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Centro-sur

En la región centro-sur, las temperaturas estarán entre 13 °C y 29 °C.

La mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, probables precipitaciones escasas, y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del este y noreste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables entre 0 y 10 km/h.

Para la tarde y la noche el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento será variable entre 0 y 10 km/h rotando al sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.