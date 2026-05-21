Inumet explicó cómo impactará El Niño en Uruguay y alertó que 2027 podría ser uno de los años más cálidos jamás registrados

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) explicó que un fenómeno de El Niño suele tener distintos impactos sobre Uruguay , especialmente en las temperaturas y las precipitaciones.

Según detalló Meteorología, durante estos eventos es habitual que el país registre inviernos con temperaturas por encima de lo normal , mientras que las lluvias tienden a ubicarse por encima de los valores habituales principalmente entre octubre y enero .

El impacto del fenómeno climático suele sentirse con más fuerza durante la primavera y el comienzo del verano , aunque tiende a debilitarse hacia febrero y volver a intensificarse durante el otoño siguiente.

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El organismo oficial del tiempo señaló, además, que en el otoño del próximo año también podrían darse precipitaciones superiores a lo normal, sobre todo en las zonas ubicadas al norte del río Negro, donde históricamente los efectos de El Niño son más notorios.

El organismo agregó que el calentamiento del océano Pacífico asociado a este fenómeno también repercute en la temperatura global del planeta.

En ese sentido, indicó que existe la expectativa de que 2027 sea uno de los años más cálidos desde que existen registros a nivel mundial.