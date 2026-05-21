Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 22 de mayo una jornada fría en todo el país, con temperaturas mínimas de hasta 0 °C , presencia de heladas y probabilidad de neblinas y bancos de niebla en varias zonas.

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En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C .

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, heladas agrometeorológicas y neblinas.

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Para la tarde y noche continuará el tiempo algo nuboso y nuboso, con bajas temperaturas persistentes.

Este

En el este del país la temperatura mínima prevista es de 0 °C y la máxima alcanzará los 15 °C.

Inumet prevé heladas, nieblas y neblinas durante la mañana, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas.

Hacia la noche se mantendrán las neblinas y podrían formarse bancos de niebla.

Oeste

La región oeste también tendrá mínimas de 0 °C y máximas de 15 °C.

El organismo pronosticó una mañana con heladas y neblinas, mientras que durante la tarde y noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso con baja probabilidad de precipitaciones.

Norte

En el norte del país se esperan temperaturas entre 2 °C y 16 °C.

La mañana estará marcada por heladas agrometeorológicas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el tiempo nuboso con presencia de neblinas.