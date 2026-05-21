Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 22 de mayo una jornada fría en todo el país, con temperaturas mínimas de hasta 0 °C, presencia de heladas y probabilidad de neblinas y bancos de niebla en varias zonas.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C.
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, heladas agrometeorológicas y neblinas.
Para la tarde y noche continuará el tiempo algo nuboso y nuboso, con bajas temperaturas persistentes.
Este
En el este del país la temperatura mínima prevista es de 0 °C y la máxima alcanzará los 15 °C.
Inumet prevé heladas, nieblas y neblinas durante la mañana, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas.
Hacia la noche se mantendrán las neblinas y podrían formarse bancos de niebla.
Oeste
La región oeste también tendrá mínimas de 0 °C y máximas de 15 °C.
El organismo pronosticó una mañana con heladas y neblinas, mientras que durante la tarde y noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso con baja probabilidad de precipitaciones.
Norte
En el norte del país se esperan temperaturas entre 2 °C y 16 °C.
La mañana estará marcada por heladas agrometeorológicas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el tiempo nuboso con presencia de neblinas.