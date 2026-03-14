Juan Román Riquelme habló sobre la ampliación de La Bombonera: los detalles de la obra

Juan Román Riquelme , presidente de Boca Juniors , rompió el silencio sobre las obras de ampliación y remodelación que se llevarán a cabo en La Bombonera con el correr de este año, y afirmó que recibió la autorización para comenzar a ejecutar la primera fase de la renovación del estadio.

El Xeneize recibió la aprobación Ferrosur Roca SA para ejecutar la primera fase de la ambiciosa reconstrucción del estadio, lo que habilita el montaje de columnas que conectarán las bandejas superiores del estadio y refuerza la viabilidad de ampliar la capacidad hasta 80 mil espectadores en el año 2027.

En diálogo con el canal oficial del club, Riquelme dijo: "Quiero agradecer a la gente de Ferrosur que se comportó muy bien con nosotros. Presentamos todos los papeles que teníamos que presentar, todo lo que nos pidieron y en el día de ayer hemos tenido la respuesta de ellos, en el cual nos dicen que están de acuerdo con lo que presentamos, que no trae ningún inconveniente lo que nosotros les proponemos . Así que eso nos da mucha felicidad. Ahora esto pasará a la gente que corresponde para ver si tenemos la última autorización y comenzamos todos los hinchas de Boca a poder soñar, que es lo que queremos con nuestra cancha".

La directiva del club confirmó que la empresa concesionaria del ferrocarril aprobó oficialmente lo presentado por Boca y que las obras proyectadas no alterarán la operación y circulación del tren por la vía pegada al estadio , cuya circulación se restringe fuera de los días de partido.

La ampliación de La Bombonera, el sueño de Boca Juniors y Riquelme

El siguiente paso para la ampliación de La Bombonera es la validación por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que permitirá el inicio de la etapa técnica y la presentación formal de planos para licitación.

"No vamos a parar. Yo ya vivo para el club, mi familia me lo permitió. Mis hijos ya están grandes y les dije que iba a vivir para el club. Me emociona porque voy a vivir para este club y lo hago con amor. Nos falta un último pasito con la CNRT. De acá a fin de año van a pasar cosas en nuestro estadio. Va a parecer un shopping, va a parecer un estadio de Europa", sostuvo Riquelme.

La dirigencia y principalmente Riquelme optó por un diseño innovador dentro del perímetro y de las limitaciones autorizado por la Ciudad de Buenos Aires, tras descartar la expansión sobre terrenos vecinos por restricciones de patrimonio.

Ante este escenario, el trazado definitivo contempla dos grandes instancias: la primera incorpora la construcción de cuatro columnas con escaleras y ascensores, facilitando el acceso entre la tercera y cuarta bandeja sin necesidad de reubicar al equipo en otro estadio, lo que generará más de 6.000 nuevos asientos.

Bombonera Primera fase de las obras de La Bombonera IA

En la segunda etapa, prevista para 2027, se planea la demolición de los actuales palcos sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea para instalar dos plateas preferenciales y llevar la cifra de 32 a 216 palcos, además de incorporar un techo integral y una pantalla 360°.

"La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Y si Dios quiere y todo va como parece, dentro de poco nos tendrían que dar permiso y ahí puedo decir que vamos a estar mucho más cerca y que entre todos lo vamos a conseguir", afirmó Román.

"Nos da mucha felicidad que hemos presentado los papeles, que nos han dicho que están de acuerdo y que ahora nos falta el último paso. Si nos permiten, lo que nosotros presentamos, que creemos que va a ser así, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los bosteros que es poder agrandar nuestra casa. Me da mucha felicidad, porque si ocurre eso, lo vamos a hacer en el lugar donde estamos. No nos vamos a mover un centímetro para ningún lado", sentenció.