Penalista experto analizó extradición de Marset y su posible futuro judicial: cómo les fue a otros narcos en EEUU

El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República (Udelar) , Germán Aller , compartió con El Observador su análisis sobre la captura y extradición de Sebastián Marset , el narcotraficante uruguayo detenido este viernes 13 de marzo tras un megaoperativo policial en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

“Ya se fue a Estados Unidos, así que a Paraguay no va a ir nunca jamás. En Estados Unidos perdurará” , indicó Aller, quien destacó que su condena en ese país será larga , aunque aún se desconoce qué cargos se le imputarán en la Justicia norteamericana y, por tanto, es incierta la condena que correspondería.

El experto explicó que, en su opinión, Estados Unidos será el “verdadero juzgador” de Marset, ya que las acusaciones contra él están fuertemente vinculadas con delitos internacionales .

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“El verdadero juez de esto va a ser Estados Unidos, sin ninguna duda, porque lo vinculan con todo lo demás” , señaló Aller. También subrayó que la administración de Donald Trump podría estar interesada en calificar el caso de “terrorismo” , lo que traería implicaciones aún más graves para el uruguayo.

El catedrático añadió que Bolivia ya ha tomado su parte al haber llevado a cabo la detención y la extradición, mientras que Paraguay y Uruguay no tienen requisitos legales claros. De hecho, en Uruguay no hay requisitoria pero sí en Estados Unidos, Bolivia y Paraguay, único país que tiene abierto un proceso.

Sin embargo, las autoridades paraguayas no se opusieron al traslado a Estados Unidos ya que consideran que ese país “tiene mejores condiciones para su detención”, dijo el ministro de Interior del país guaraní, Enrique Riera.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, también señaló que Estados Unidos tenía “prioridad” sobre el detenido.

“Bolivia ya se lo ha sacado de encima prácticamente, a Paraguay le quema las manos, en Uruguay no tiene requisitoria, pero si tuviese, serían delitos de bagatela”, afirmó el experto.

El análisis de Aller también resalta que el futuro de Marset en Estados Unidos parece claro y lo ubica en un centro de reclusión por un largo tiempo. Según el experto, “será un proceso que acabará allí”, destacando que las autoridades estadounidenses “vinculan a Marset con terrorismo”, motivo por el cual el caso probablemente sea tratado con gran severidad. “Eso es todo, termina ahí”, concluyó.

Otros narcotraficantes internacionales encarcelados en EE. UU

Durante un allanamiento en un domicilio del Urubó, se descubrió un curioso cuadro que retrata a Sebastián Marset junto a figuras del narcotráfico mundial, como Pablo Escobar, Roberto Suárez, “El Chapo” Guzmán y Tony Montana (personaje interpretado por Al Pacino).

mural Sebastián Marset junto a Pablo Escobar, Roberto Suárez, “El Chapo” Guzmán y Tony Montana Redes sociales

La pintura, divulgada por el medio boliviano El Deber estaba expuesta en un garaje que contenía mesas de billar, refrigeradores y vehículos de alta gama. Tanto los efectivos policiales como los medios de comunicación presentes se sorprendieron por la imagen, destacando la admiración y posible vinculación Marset y otros capos del narcotráfico.

Varios capos de la droga internacionales como ellos han sido capturados y encarcelados en Estados Unidos, enfrentando condenas severas, incluidas sentencias de cadena perpetua. Algunos de los casos más notorios incluyen:

1. Joaquín "El Chapo" Guzmán (México)

Condena: Cadena perpetua más 30 años adicionales.

más 30 años adicionales. Delitos: Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa , fue condenado en 2019 por tráfico de drogas , lavado de dinero , asesinatos y violaciones de armas . Fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Guzmán, líder del , fue condenado en 2019 por , , y . Fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Sentencia: Guzmán fue condenado por un tribunal federal de Nueva York. No se le aplicó la pena de muerte, aunque enfrentó varios cargos que podrían haberla justificado.

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2. Ismael "El Mayo" Zambada (México)

Condena: Pendiente . Enfrenta cargos graves.

. Enfrenta cargos graves. Delitos: Zambada, otro de los líderes del Cártel de Sinaloa , ha sido acusado de tráfico de drogas , lavado de dinero y asesinatos . Fue detenido en 2024 y extraditado a EE. UU.

Zambada, otro de los líderes del , ha sido acusado de , y . Fue detenido en 2024 y extraditado a EE. UU. Situación actual: A pesar de ser un fugitivo de alto perfil, el gobierno de EE. UU. todavía está evaluando su caso. Las autoridades no han solicitado la pena de muerte en su contra, aunque enfrenta múltiples cargos federales.

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3. Rafael Caro Quintero (México)

Condena: Sentencia a cadena perpetua tras su extradición a EE. UU. en 2023 .

tras su . Delitos: Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara , fue condenado por tráfico de drogas , asesinatos (incluido el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena ) y lavado de dinero .

Caro Quintero, líder del , fue condenado por , (incluido el asesinato del ) y . Situación actual: Aunque en el pasado se le solicitó la pena de muerte, en los últimos años, el gobierno de EE. UU. ha decidido retirar la solicitud de pena capital en favor de una condena de cadena perpetua.

4. Vicente Carrillo Fuentes (México)

Condena: Cadena perpetua .

. Delitos: Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez , fue extraditado a EE. UU. en 2023. Enfrenta cargos de tráfico de drogas , lavado de dinero y asesinatos .

Carrillo Fuentes, líder del , fue extraditado a EE. UU. en 2023. Enfrenta cargos de , y . Sentencia: Similar a los otros narcotraficantes, Carrillo Fuentes ha sido condenado por delitos graves relacionados con el narcotráfico. Aunque en su caso se evaluó la posibilidad de la pena de muerte, no se solicitó tras su extradición.

5. Pablo Escobar (Colombia) (muerto en 1993)

Condena: No alcanzó a ser condenado formalmente en EE. UU. debido a su muerte.

debido a su muerte. Delitos: Escobar, líder del Cártel de Medellín , fue responsable del tráfico masivo de cocaína y de decenas de miles de muertes . Escobar eludió la captura durante años, pero finalmente fue abatido por la Policía Nacional de Colombia en 1993.

Escobar, líder del , fue responsable del tráfico masivo de y de . Escobar durante años, pero finalmente fue abatido por la Policía Nacional de Colombia en 1993. Situación actual: Aunque Escobar nunca fue condenado por una corte estadounidense, Estados Unidos emitió cargos en su contra debido al impacto de su narcotráfico en el país.

La pena de muerte en Estados Unidos

Una de las grandes interrogantes en torno al futuro de Marset, sin embargo, sigue siendo la posibilidad de que el narcotraficante enfrente la pena de muerte, ya que la pena capital sigue vigente en varios estados de EE. UU.

Según el sitio especializado Harm Reduction International, son 27 los estados que mantienen la pena máxima en su legislación, aunque con diferencias en su aplicación.

California, Pensilvania y Ohio, por ejemplo, decidieron suspender temporalmente las ejecuciones. Sin embargo, en otros estados como Texas, Florida y Georgia, la pena capital sigue siendo una herramienta activa en casos de narcotráfico de alto perfil.

A pesar de que el Departamento de Justicia de EE. UU. decidió no solicitar la pena de muerte para algunos narcotraficantes como los mexicanos Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero, la decisión sobre Marset aún está por definirse, especialmente considerando la magnitud de las operaciones atribuidas a su red criminal y que todavía no está establecido en qué estado será juzgado.