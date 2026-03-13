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Cómo capturaron a Sebastián Marset: "Era más protegido que un presidente", según Inteligencia boliviana

El narcotraficante uruguayo fue detenido en una vivienda del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, tras un seguimiento policial que se extendió durante semanas

13 de marzo 2026 - 12:56hs
Sebastián Marset

La captura se produjo en una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas, detrás del mercado Abasto del tercer anillo externo, según confirmaron fuentes de inteligencia bolivianas.

De acuerdo con esa información, desde hace más de 20 días un grupo especial de la Policía había logrado ubicar rastros del uruguayo en esa zona de la ciudad y desde entonces desplegó acciones de vigilancia e inteligencia para confirmar su presencia.

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el reinado de terror y caos de sebastian marset ha terminado, destaco el departamento de estado de ee.uu.
CAPTURADO

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", destacó el Departamento de Estado de EE.UU.

El operativo culminó en la madrugada de este viernes, cuando los efectivos ingresaron al inmueble y concretaron la detención.

Prófugo desde 2023

Marset era buscado por las autoridades bolivianas desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial.

En ese momento, según informaron autoridades del Ministerio de Gobierno boliviano durante la gestión del expresidente Luis Arce, el narcotraficante secuestró a dos policías en la zona norte de la avenida Beni, a quienes posteriormente agredió físicamente antes de escapar.

En aquella ocasión también se indicó que Marset vivía en una mansión sobre la avenida Beni junto a su esposa y sus hijos menores.

Refugio durante la fuga

Según una fuente de inteligencia citada por medios bolivianos, “Sebastián Marset siempre estuvo en Bolivia, pero tras secuestrar a los policías se refugiaba en la zona de Chapare donde era más protegido que un presidente”.

La detención de este viernes pone fin a más de dos años de búsqueda internacional del narcotraficante uruguayo, vinculado a redes de narcotráfico y lavado de dinero en varios países de la región.

Temas:

Sebastián Marset Inteligencia Bolivia

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