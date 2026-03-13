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"Duro golpe contra el narcotráfico" y "nos sentimos particularmente contentos": Carlos Negro celebró la captura de Marset en Bolivia

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió la confirmación oficial del gobierno boliviano y brindará detalles del operativo en una conferencia de prensa.

13 de marzo 2026 - 13:24hs
Carlos Negro
Foto: Martin Martinez / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó este viernes por la mañana la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, tras recibir la confirmación oficial del gobierno de ese país. Pasado el mediodía, brindó una conferencia de prensa en la que reveló detalles respecto a la captura en Santa Cruz de la Sierra y el nivel de cooperación entre Uruguay y Bolivia en la investigación que culminó con la captura del tercer narcotraficante más buscado por la DEA estadounidense.

Tras conocerse la detención, Negro destacó la cooperación entre países de la región para concretar el operativo, donde también fueron detenidas otras cuatro personas vinculadas a la organización criminal liderada por Marset.

La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación”, señaló el ministro.

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Desde el Ministerio del Interior indicaron además que en las últimas semanas Negro había mantenido reuniones bilaterales con autoridades bolivianas, entre ellas el propio ministro de Gobierno y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, con el objetivo de avanzar en la investigación.

Mientras se desarrolla la situación, el ministro Negro habló una conferencia de prensa para informar los detalles que permitieron la detención de Marset.

"Estuvimos con el ministro de Gobierno Marco Oviedo el 26 de febrero en la reunión del Comité Latinoamericano de ministros de Seguridad e Interior a la que asistimos en Santiago de Chile (...) Nosotros aportamos los datos y todo el conocimiento que teníamos acerca de las operaciones e investigaciones que se estaban realizando en Uruguay respecto a Marset y el eventual paradero donde nosotros teníamos entendido que se encontraba".

El ministro uruguayo dijo que Oviedo le había informado que "estaban muy cercanos a la captura de este narcotraficante".

"Hace algunas horas tuvimos una conversación directa con Oviedo y Riera, de Paraguay, e intercambiamos saludos y felicitaciones porque esto es un duro golpe al narcotráfico de toda la región, de toda América".

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Carlos Negro Bolivia Sebastián Marset

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