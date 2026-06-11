Carlos Negro sobre cambios en la cúpula policial: "Van a ser una mejora sustantiva en la seguridad de la población"

El ministro del Interior, Carlos Negro , se refirió a los recientes cambios promovidos sobre la cúpula policial , que incluyeron el relevamiento de las jerarquías de la Jefatura de Policía de Montevideo, la Guardia Republicana, Investigaciones y Asuntos Internos .

Alfredo Clavijo , subdirector de la Policía Nacional, pasará a ser jefe de Policía de Montevideo . El hoy jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito , asumirá como director de Investigaciones , en lugar de Julio Sena , que pasará al lugar que deja vacante Clavijo .

En la Guardia Republicana asumirá Fabián Monzón , hasta ahora jefe de la Zona Operacional V de Montevideo. Monzón ocupará el lugar de Angelina Ferreira, que fue removida y su destino no fue detallado por Interior .

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Por último, habrá cambios en Asuntos Internos, donde asumirá Julián Abraham .

Aunque estos fueron los cambios comunicados por el Ministerio del Interior, Negro advirtió que "no se agotarán", dado que las nuevas jerarquías podrán definir cómo conformar sus equipos y, por ende, motivar nuevos movimientos.

Sobre las razones de los cambios —que se dan días después de varios tiroteos registrados en zonas de Montevideo y hechos de inseguridad—, Negro se limitó a afirmar que respondían al "monitoreo" y la "evaluación permanente" que hace el Ministerio del Interior "en función de las necesidades y circunstancias".

Además, sostuvo que los cambios estaban vinculados a la necesidad de contar con los "mejores funcionarios" en los "lugares donde más se necesitan".

"Vamos, seguramente, a fortalecer todo el patrullaje, la tecnología y el personal policial", dijo el ministro en conferencia de prensa.

Negro sostuvo que el Ministerio del Interior seguirá "empujando" para "ganar las esquinas y calles del país" y así atender el reclamo de "toda la ciudadanía".

"Estamos anunciando estos cambios en el sentido de que van a ser una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población", aseguró el ministro.