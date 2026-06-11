Interior analiza incorporar una nueva versión de El Guardián con inteligencia artificial y rastreo de dinero

El Ministerio del Interior ( MI ) analiza la posible incorporación de la versión más reciente de El Guardián , el sistema de interceptación utilizado por la Policía Nacional para investigaciones criminales.

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Con la intención de conocer la nueva versión del sistema, el ministro del Interior, Carlos Negro, comandó en mayo una visita oficial a la sede de la empresa brasileña Dígitro Tecnologia en Florianópolis , según informó Búsqueda.

Durante la visita, representantes del ministerio y de la Policía Nacional recorrieron las instalaciones de la compañía y recibieron una presentación de la última versión del sistema, que incorpora nuevas capacidades de procesamiento y análisis de datos .

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"Estamos siempre atentos a soluciones nuevas y fue muy interesante la visita" , afirmó Negro, al ser consultado por el consignado medio.

Una herramienta orientada al combate del crimen organizado

La nueva propuesta de Dígitro incorpora dos módulos adicionales que amplían significativamente las capacidades de investigación.

Por un lado, agrega un sistema de análisis financiero basado en el concepto follow the money ("seguir el dinero"), una estrategia utilizada internacionalmente para detectar estructuras criminales a través de sus movimientos económicos.

Según lo informado por el consignado medio, la herramienta permite rastrear operaciones sospechosas, identificar integrantes de organizaciones delictivas, reconstruir redes de vínculos, detectar maniobras de lavado de activos y facilitar la recuperación de bienes obtenidos de forma ilícita.

El sistema utiliza inteligencia artificial para procesar y ordenar grandes volúmenes de información financiera, transformando datos no estructurados en información analizable para los investigadores.

El segundo módulo incorpora un banco de imágenes con capacidades de reconocimiento facial. La herramienta está diseñada para apoyar distintos tipos de investigaciones y puede utilizarse, entre otros fines, en registros de personas privadas de libertad o en la búsqueda de personas desaparecidas.

Uruguay fue el primer país en adquirir El Guardián fuera de Brasil. La compra se concretó en 2015 para integrarlo al Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) de la Policía Nacional.

La primera versión, denominada Guardián Web, estaba orientada principalmente a la intervención legal de líneas telefónicas y al acceso a datos asociados a esas comunicaciones, siempre bajo autorización judicial.

Con el avance tecnológico y la migración de los delincuentes hacia plataformas digitales más complejas, el sistema comenzó a quedar rezagado.

Ante ese escenario, Uruguay incorporó en 2022 la versión Guardián Online, capaz de acceder a información proveniente de dispositivos móviles, sistemas operativos Android e iOS, sitios web, correos electrónicos, geolocalización, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Sin embargo, las autoridades entienden que el avance de las organizaciones criminales y la sofisticación de sus métodos exigen nuevas capacidades tecnológicas.