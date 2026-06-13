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Mundial 2026: el durísimo planchazo de Hakimi a Vinicius en el que el VAR no intervino; mirá el video

Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en sus estrenos en el Mundial 2026 y se generó una gran polémica por un planchazo de Hakimi sobre Vinicius

13 de junio de 2026 22:29 hs
ESPN

Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en un atrapante partido, en el marco de la primera fecha del grupo C del Mundial 2026, en Nueva Jersey, en un encuentro en el que se generó mucha polémica por un planchazo de Achraf Hakimi sobre Vinicius que el árbitro no sancionó ni siquiera infracción y el VAR tampoco lo llamó para revisar.

El planchazo de Hakimi a Vinicius que causó polémica

La jugada que encendió la polémica se originó en una disputa, donde Vinícius intentaba imponerse en el uno contra uno ante el defensor recientemente consagrado en la Champions League.

En ese momento, Hakimi, el capitán y referente de la selección marroquí, fue al cruce con vehemencia de una manera muy peligrosa y le clavó los tapones un poco más arriba del tobillo izquierdo de Vinicius, casi en la canilla.

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Hakimi a Vinicius
El planchazo de Hakimi a Vinicius

El planchazo de Hakimi a Vinicius

En las repeticiones de la transmisión televisiva se pudo observar cómo Hakimi terminó impactando al delantero del Real Madrid con la plancha. Posteriormente, el delantero quedó tendida en el césped y comenzó a reclamar de forma airada una sanción disciplinaria para el defensor, pero el VAR no entró en acción y el juego se reanudó.

Lo que más llamó la atención y desató el enojo de la delegación sudamericana fue que desde la cabina del VAR no llamaron al árbitro para realizar una revisión en la pantalla (OFR), dejando pasar una acción que, por la violencia y la zona del impacto, podría haberle costado la expulsión al futbolista africano.

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