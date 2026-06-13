Tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en México, a dos días del debut en el Mundial 2026: Muslera titular, Giménez al banco y apareció Marcelo Bielsa

La selección uruguaya realizó su tercer entrenamiento abierto en Playa del Carmen este sábado, a dos días de su primer partido del Mundial 2026 ante Arabia Saudita . Otra vez se vio el entrenamiento de los suplentes , nuevamente realizando ejercicios físicos lejos de la zona de prensa , pero la práctica permitió volver a confirmar el once inicial del lunes que se maneja hace días, además de ver por primera vez en el campo a Marcelo Bielsa .

Uno de los nombres que ya estaba marcado para arrancar el encuentro, pero por información y no por su ausencia en el anterior entrenamiento abierto, era el de Fernando Muslera . En esta práctica estaban presentes Sergio Rochet y Santiago Mele , por lo que se reconfirma la presencia de Muslera en el arco celeste para el debut.

Único jugador de la generación de Sudáfrica aún presente en la celeste, este será el quinto Mundial de "Nando", que jugó 16 partidos entre los torneos de 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y estuvo en Qatar 2022 pero como suplente de Rochet . Cuando arranque el encuentro ante Arabia, el arquero empatará a Edinson Cavani en el ránking de uruguayos con más partidos en los mundiales.

Santiago Mele y Sergio Rochet en el entrenamiento de los suplentes de la selección uruguaya

Como informó Referí este lunes , Muslera ganó peso en la consideración de Bielsa por su manejo de la pelota con los pies , algo que le da prestaciones que no le brinda Sergio Rochet.

Muslera y Rochet, el curioso caso que puede darse en el arco de la selección uruguaya cuatro años después de Qatar 2022

Sebastián Cáceres aseguró que la selección uruguaya va a "salir con todo" contra Arabia Saudita en el arranque del Mundial 2026, y le agradeció a Marcelo Bielsa

José María Giménez llega y va al banco

La otra novedad de este sábado fue la de ver por primera vez en cancha a José María Giménez, que en los primeros dos días de Uruguay en México no había entrenado a la par de sus compañeros por un cuadro de llagas y gripe.

El miércoles 10, cuando llegó la delegación, solo hizo bicicleta en el gimnasio del costado de la cancha, y un día después realizó trabajos específicos.

En la práctica del viernes, que fue cerrada a la prensa, el zaguero volvió a trabajar a la par de sus compañeros, y este sábado se lo pudo ver con el grupo de los suplentes.

Con su llegada al partido, los únicos futbolistas que no estarán disponibles por lesión serán Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo. El primero sigue recuperándose de su desgarro y su fractura de clavícula, mientras que el segundo continúa con su micro desgarro. El director de Selecciones de la AUF, Jorge Giordano, afirmó este viernes que en la selección esperan que ambos lleguen al partido contra España.

Este sábado se pudo ver a Araujo andando en bicicleta cerca del campo de juego junto a Darwin Núñez. Los jugadores y funcionarios de la selección utilizan este medio para moverse por el hotel Fairmont Mayakoba, debido a la gran extensión del lugar.

Ronald Araujo y Darwin Núñez en bicicleta mientras se realizaba el entrenamiento abierto de la selección uruguaya Ronald Araujo y Darwin Núñez en bicicleta mientras se realizaba el entrenamiento abierto de la selección uruguaya Video: Joaquín Pisa

Giménez se sumó al grupo de suplentes que ya había estado en el entrenamiento abierto del jueves, integrado por: Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y Rodrigo Aguirre.

Con esto, y sumado a la ausencia de Muslera en el entrenamiento de los goleros (realizado en otro costado), el once uruguayo que arrancará ante Arabia estará conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

A pesar de que Bielsa entrenó en varias ocasiones un 1-4-1-4-1 con Federico Viñas como una especie de volante ofensivo con llegada al área, todo indica que finalmente partirá con un 1-4-4-2 con Viñas y Núñez en ataque.

Escenas del tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en Playa del Carmen Escenas del tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en Playa del Carmen Video: Joaquín Pisa

La sorpresa de los regadores y la aparición de Bielsa

En el medio de los 15 minutos que tenía la prensa para ver el entrenamiento, los regadores automáticos se encendieron y sorprendieron a los periodistas.

Dos de las mangueras daban para la carpa en la que se ubica a los trabajadores, y tanto reporteros como fotógrafos debieron salir a las corridas para resguardarse del agua, y cuidar sus equipos.

Los regadores sorprendieron a la prensa en el tercer entrenamiento abierto de Uruguay en México Los regadores sorprendieron a la prensa en el tercer entrenamiento abierto de Uruguay en México Video: Joaquín Pisa

Cuando desde la AUF avisaron que ya era la hora de irse, apareció en la cancha Marcelo Bielsa. El entrenador no estuvo en los anteriores entrenamientos abiertos, pero esta vez llegó a la cancha para los trabajos que se realizaron sin la presencia de la prensa.

Tras ello, apenas se pudo ver que el técnico dividió a los defensores y los atacantes, incluyendo a los sparrings (que realizaron un pequeño trabajo ofensivo cerca de la prensa) y organizó un trabajo de ataque por los costados.