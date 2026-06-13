Muslera y Rochet, el curioso caso que puede darse en el arco de la selección uruguaya cuatro años después de Qatar 2022

Uno de los puestos en duda en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá es el del arco, donde Sergio Rochet y Fernando Muslera se disputan la posición.

Por el momento, el entrenador celeste no ha dado pistas de cuál de los dos se pondrá los guantes el próximo lunes cuando Uruguay se estrene ante Arabia Saudita a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

En la previa del partido, todo indica que Fernando Muslera será el golero titular en el debut, si bien la confirmación se conocerá horas antes del encuentro.

De ser así, se dará un caso curioso con respecto a lo que pasó en Qatar 2022.

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Fernando Muslera con el traje de Gabriela Hearst para el Mundial 2026 Fernando Muslera con el traje de Gabriela Hearst para el Mundial 2026

En ese Mundial, el golero titular fue Rochet, quien se ganó el puesto en el equipo que dirigía Diego Alonso y relegó a Muslera al banco de suplentes, luego de haber sido el arquero celeste en los tres anteriores: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ahora, cuatro años después, con Muslera con 39, pisando los 40 que cumplirá este 16 de junio, la historia será al revés y será el Chino, con 33, quien deba ir al banco, si se confirman los rumores.

El golero formado en Wanderers y con pasado en Nacional hace historia en su quinto mundial, único uruguayo en lograrlo, y si juega un partido igualará el récord de 17 que tiene Edinson Cavani, marca que puede superar en caso de sumar más presencias, entre otras.

Los momentos

El fútbol son momentos, suele decirse, y más en un puesto clave como el del arquero, donde juega solo uno y debe ser el mejor.

Con tres mundiales, el título de la Copa América 2011 y más de 130 partidos, Muslera era el dueño del arco celeste.

Pero en el tramo definitorio de las Eliminatorias para Qatar 2022, la salida del Maestro Óscar Tabárez y la llegada de Diego Alonso para los últimos cuatro partidos trajo consigo un cambio de arquero.

1622726129003.webp Muslera, Rochet y Campaña @Uruguay

El Tornado apostó por Rochet, que había comenzado a ser citado por Tabárez en la Copa América 2021 como alternativa, sin llegar a jugar, y relegó a Muslera, quien pasó a ser suplente.

De hecho, el último partido de Nando en las Eliminatorias fue el 16 de noviembre de 2021, cuando Bolivia le ganó 3-0 a Uruguay en La Paz, marcando el fin del ciclo Tabárez.

Luego, con Alonso, Rochet debutó en la siguiente fecha ante Paraguay el 27 de enero de 2022, con triunfo 1-0 en Asunción, comenzando así su titularidad en el combinado en el que hoy suma 35 partidos y que lo tuvo en el arco en Qatar 2022, donde hizo historia al ser el primer uruguayo en tapar un penal, y luego en el ciclo Bielsa.

Muslera, que con el Tornado solo atajó en dos partidos, los amistosos de junio 2022 ante Panamá y Estados Unidos, se retiró oficialmente de la selección en abril de 2024 con 133 presencias en la celeste.

1663876409570.webp Seba Sosa, Muslera y Rochet en los entrenamientos en Austria AUF

"Una vida en el arco celeste. Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011", anunció en sus redes sociales la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La vuelta de Muslera

A mediados de 2025, Muslera cerró su brillante ciclo en Galatasaray de Turquía, donde fue capitán, ídolo y ganó varios títulos, y firmó con Estudiantes de La Plata, luego de estar muy cerca de Peñarol pero no llegó a un acuerdo.

En el equipo argentino demostró que estaba en un gran nivel y cerró el año con el título de Primera división y del Trofeo de Campeones, lo que llamó la atención de Bielsa y sus colaboradores. A fines de 2025 su nombre comenzó a sonar para la celeste.

Muslera Estudiantes de La Plata

Rochet, por su parte, tuvo un cierre de temporada 2025 complicado con Inter de Porto Alegre luchando para zafar del descenso, lo que finalmente logró por una posición.

Pero, además, tuvo lesiones en el pie que lo dejaron afuera del equipo y de los amistosos de la selección de octubre y noviembre.

Este año volvió a tener minutos en el comienzo de la temporada.

El regreso de Muslera a la selección comenzó a sonar con fuerza, por sus buenas actuaciones y también en momentos en lo que se hablaba que la selección busca un articulador entre el plantel y el cuerpo técnico.

fernando muslera inglaterra uruguay 20260327 Fernando Muslera en el partido ante Inglaterra Foto: EFE

Finalmente, el histórico golero fue convocado para los amistosos de marzo, en su regreso a la celeste tras dejar de lado su renuncia, y en los que también volvió Rochet.

Bielsa decidió que Muslera fuera el golero ante Inglaterra en Wembley, en su regreso al arco celeste para llegar a su partido 134, y Rochet frente a Argelia en Turín.

Esas finalmente fueron las dos últimas presentaciones de la celeste antes del Mundial 2026 al no haber amistosos previos al torneo.

En los últimos meses, Rochet volvió a estar complicado con lesiones: sufrió una lesión en el gemelo a fines de abril y en mayo tuvo problemas en las vértebras lumbares que le impidieron jugar las dos últimas fechas con Inter antes de sumarse a la concentración para la Copa del Mundo.

Uruguay's goalkeeper Fernando Muslera greets fans during a farewell activity with children ahead of the departure of the squad for the FIFA World Cup 2026, at the Tito Lopez Lopez stadium in Pando, Canelones department, Uruguay on June 5, 2026. (Photo by Fernando Muslera y Sergio Rochet junto a Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur y José María Giménez Foto: AFP

Eso no le impidió quedar en la lista definitiva de 26 y recuperarse, pero todo indica que ahora, cuatro años después, es el momento de Muslera, una situación diferente a lo que pasó en Qatar 2022.