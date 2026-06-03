El récord histórico de la selección uruguaya que Fernando Muslera le sacará a Diego Godín si juega en el Mundial 2026

Luego de más de cuatro años fuera de la selección uruguaya , a la que volvió en marzo después de anunciar su retiro del combinado , Fernando Muslera es uno de los tres goleros convocados por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en el Mundial 2026 .

Se trata del último representante de la generación de Sudáfrica 2010 , que alcanzó el cuarto puesto en ese Mundial y luego ganó la Copa América 2011 , y un referente histórico con 134 partidos defendiendo el arco celeste , cifra que lo convierte en el arquero con más presencias en la historia del combinado y el cuarto jugador con más partidos en la tabla general.

Es la quinta Copa del Mundo a la que Muslera es convocado . Disputó los siete partidos de la celeste en Sudáfrica, los cuatro de Brasil 2014 y los cinco de Rusia 2018, convirtiéndose con 16 encuentros en el segundo jugador uruguayo con más partidos en la historia de los mundiales junto con Luis Suárez y Diego Godín , y a un encuentro de Edinson Cavani. También viajó a Qatar en 2022, pero fue suplente de Sergio Rochet.

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A pesar de que no formó parte de casi todo el proceso de Bielsa, Muslera ha hecho fuerza para ganarse el arco celeste en este nuevo Mundial.

Además de cerrar un buen partido en el empate 1-1 ante Inglaterra en marzo, el golero tuvo una gran temporada en Estudiantes de La Plata, lo que contrasta con un semestre en el que Rochet sufrió distintas lesiones y críticas por su rendimiento en el Internacional de Porto Alegre.

El récord histórico de la celeste que Fernando Muslera obtendrá si juega en el Mundial 2026

Si Bielsa llega a elegir a Muslera para ser titular en la copa, el golero no solo igualará a Cavani en el listado de uruguayos con más partidos en los mundiales, sino que también conseguirá un récord absoluto de la celeste, que le arrebatará a Diego Godín: el del jugador más longevo en representar a la selección uruguaya en una Copa del Mundo.

Fernando Muslera tiene 39 años. Nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires, Argentina, minutos después de que Pedro Pablo Pasculli anotara el gol con el que la albiceleste eliminó a Uruguay del Mundial de México 1986. Sus padres, uruguayos ambos, volvieron al país cuando Nando apenas tenía ocho meses.

Si el arquero es elegido por Bielsa para el debut de la selección ante Arabia Saudita, el 15 de junio, Nando jugará ese partido con 39 años y 364 días, a horas de cumplir los 40 años.

Sea cual sea el partido que dispute, de tener minutos en el torneo el golero superará con amplia distancia la marca de Diego Godín, que quedó en el primer lugar de la lista en su participación en Qatar 2022.

godin-ante-corea-jpg..webp Diego Godín defendiendo a la selección uruguaya ante Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022 EFE

El excapitán de la celeste jugó dos partidos en ese Mundial, ante Corea del Sur y Portugal, este último con 36 años, 9 meses y 12 días.

Con esa marca pasó al histórico Obdulio Varela, que jugó su último partido con la camiseta de Uruguay el 26 de junio de 1954 en los cuartos de final del Mundial de Suiza ante Inglaterra con 36 años, 9 meses, y 6 días. Ese día anotó un gol, pero luego se lesionó y se perdió la semifinal y el partido por el tercer y cuarto puesto.

Muslera ya es el jugador más longevo en representar a la selección uruguaya en su historia general. Con su partido ante Inglaterra en marzo, en el que tenía 39 años, 9 meses y 11 días, superó a Óscar Aguirregaray, que ostentaba el récord desde el 10 de setiembre de 1997, cuando a sus 37 años, 10 meses y 16 días representó al combinado en la derrota 2-1 contra Perú por las Eliminatorias rumbo a Francia 1998.