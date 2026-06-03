Mundial 2026: todos los récords que puede alcanzar y superar Lionel Messi en la nueva Copa del Mundo

Lionel Messi comanda la lista de convocados de la selección Argentina que iniciará la defensa del título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , con la ilusión de revalidad la corona, y con el 10 disputando, muy probablemente, su última Copa del Mundo en la que podrá romper récords históricos.

Messi llegó a la concentración de la selección Argentina en Kansas con algunas molestias físicas que alertaron al cuerpo técnico de Lionel Scaloni , pero que afortunadamente para él no hay de que preocuparse y el capitán argentino estará en óptimas condiciones para el debut, que será el martes 16 de junio frente a Argelia a las 22:00 horas .

En primer lugar, con su presencia en el torneo, Messi llegará a las seis participaciones en Mundiales y será el futbolista que más veces estuvo, aunque ese récord deberá compartirlo, porque a esta edición también viajará Cristiano Ronaldo (41 años) con Portugal y Guillermo Ochoa (40) para México. Los tres sumarán así seis Copas del Mundo, aunque cabe destacar de que el arquero no tuvo minutos en las primeras dos ediciones: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Por detrás en esta lista quedarán enormes exponentes y extraordinarios jugadores de la historia del fútbol como el alemán Lothar Matthäus , el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal , todos con cinco participaciones.

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Por otro lado, el hito que quizás más anhela, Messi buscará convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, al menos por ahora. La marca le corresponde al alemán Miroslav Klose, que tiene 16, seguido el brasileño Ronaldo Nazario, con 15, y otro teutón: Gerd Müller, con 14.

Lionel Messi Lionel Messi se prepara para el Mundial 2026

El crack argentino ocupa el cuarto lugar de este ranking, con 13 tantos, al igual que el francés Just Fontaine. El argentino convirtió uno en el 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y los restantes en Qatar 2022, aunque Kylian Mbappé es la gran amenaza en este punto porque tiene 12 goles y tan solo 27 años.

En tercer lugar, el ex-Barcelona podría convertirse en el máximo asistidor del certamen con los ocho pases gol que suma. El líder en esa estadística es ni más ni menos que Pelé, que en su esplendor llegó a contabilizar diez asistencias. El objetivo es totalmente alcanzable para Leo.

Por último, como Messi tiene dos finales en su historial, Brasil 2014 y Qatar 2022, en caso de llegar a una nueva definición, entraría en el selecto grupo de jugadores que más veces disputaron esta clase de encuentros. A este grupo ya pertenecen figuras como los brasileños Pelé (1958, 1962 y 1970), Cafú (1994, 1998 y 2002) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002), junto con los alemanes Matthäus (1982, 1986 y 1990) y Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990).

A su vez, al igual que en el récord de goles, Mbappé es otro que tiene dos y proyección para sumar más ya sea en esta misma edición de la Copa del Mundo o quizás más adelante.