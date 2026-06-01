Marcelo Bielsa: la libreta de apuntes, sus razones y el sueño que se guardó de cara al arranque del Mundial 2026

El portón negro de acceso para los juveniles se abre y Referí es el primer medio en entrar. Tras el estacionamiento, una minúscula sala espera por la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa , entrenador de la selección uruguaya. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. La celeste ya apronta el debut con Arabia Saudita previsto para el lunes 15 de junio, a la hora 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Es la parte más nueva del Complejo Celeste. Hay partes en obra , sectores de una cancha protegidos con lonas, funcionarios cortando césped. Hay obras en curso. Maquinaria de remover tierra. Hay gorriones, cotorras, calandrias, horneros y benteveos cortando el aire frío.

En una de las canchas, Santiago Mele, Fernando Muslera y Sergio Rochet entrenan junto al actual entrenador de goleros, Enzo Ferrari.

Mele pasa y Muslera controla hasta que un pase se sobrecarga de potencia y se va cancha abajo. Un funcionario corre a capturar la pelota perdida.

Ahora que salió la lista de Bielsa, ¿qué tanto acertó el álbum del Mundial 2026 con la selección uruguaya?

Los dos jugadores que Marcelo Bielsa ya tiene de alta para el Mundial de la selección uruguaya y el tiempo de recuperación de José María Giménez

Mathías Roselló, uno de los encargados de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), conduce a los periodistas a la sala e indica la puerta de acceso.

Al rato arrima a la puerta la bicicleta color beige que usó Bielsa en el spot que el domingo informó cuáles son los 26 convocados para disputar el Mundial.

En una de las primeras preguntas de la conferencia, Bielsa fue consultado sobre si la actuación fue real o si la AUF recurrió a la inteligencia artificial.

“Usted está en condiciones de darse cuenta de qué se trató, a no ser que no me consideré capaz de hacer lo que vio, cosa que estoy seguro que no es así”, respondió, generando las primeras risas entre los periodistas presentes.

Tal como había informado Referí el domingo, la actuación fue verdadera.

El hombre entró puntualmente a la sala, a la hora 12.00, tal como estaba previsto.

En cada una de las puertas de acceso a la sala (una sola habilitada para funcionarios) se colocaron varios trabajadores de la prensa AUF. También estaba el director nacional de selecciones, Jorge Giordano.

Bielsa se presentó con un bloc de apuntes con espiral y tapa dura. Lo abrió y antes de dar espacio a las preguntas habló 17 minutos sobre cuatro temas:

1- La razón por la que no se jugarán amistosos de preparación en esta etapa previa al Mundial, tal como están haciendo varias selecciones;

2- La aclaración de que tras el Mundial "culmina" un ciclo pero dejando en claro que una cosa es culminar y otra "terminar", con lo cual dejó abierta la puerta a una posible renovación con la AUF, más allá de que no hay sobre la mesa una oferta formal a tales respectos;

3- El por qué a la no convocatoria a Nahitan Nández;

4- La razón por la cual no volvió a convocar a Luis Suárez.

“Se fue complicando la instrumentación de la idea de los partidos. Nos costó conseguir rivales. De hecho, los rivales a los que podíamos enfrentar no respondían a las expectativas que teníamos. Se redujo el tiempo de preparación. Cuando imaginamos estos partidos el tiempo de preparación era de tres semanas, pero después se extendió la competencia una semana más y el tiempo de preparación para el Mundial se redujo a dos semanas”, comenzó diciendo Bielsa.

El pasado 21 de mayo, en el Summit AUF 2026, Bielsa dijo: “Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional, poder participar en una Copa del Mundo".

Sin embargo, este lunes realizó una explicación sobre esas palabras: “Es cierto que finaliza un contrato y yo nunca anticipo decisiones frente a posibilidades que no existen”.

Sin embargo, el 21 de abril, el presidente de la AUF Ignacio Alonso dijo en Quedó Picando, el streaming de El Observador que una vez que el vínculo de Bielsa se termine con el Mundial, la Asociación irá en busca de un nuevo entrenador.

Sobre la sorpresiva no convocatoria de Nández, Bielsa afirmó que las razones fueron exclusivamente "deportivas" porque en su lugar optó por Guillermo Varela y dos jugadores que pueden ocupar esa posición: Ronald Araujo, zaguero de Barcelona, y Federico Valverde, volante de Real Madrid.

"Es puramente por haber optado por otros jugadores en lugar de haber elegido a Nández. Eso me pasó en muchos jugadores que quedaron excluidos porque me pareció que eran otros los que resolvían las necesidad que presentan cada uno de las posiciones. También señalo que Valverde tuvo un período donde jugó en esa posición y a mí me conformó; Araujo ha jugado mucho en ese puesto y lo he valorado positivamente; y Varela en este semestre se hizo con la titularidad en Flamengo. Yo me puedo haber equivocado o no, pero fueron o son en el área deportiva", afirmó.

Bielsa reconoció que su decisión generara sorpresa y dijo que Nández había sido el mejor jugador de Uruguay en la Copa América 2024, además de tener una buena temporada en Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita. El lateral jugó en 13 de los 18 partidos de Uruguay en las Eliminatorias.

Finalmente habló sobre la ausencia de Luis Suárez, mundialista en 2010, 2014, 2018 y 2022, y máximo goleador histórico de Uruguay.

“En el momento en que nos comunicó en el partido de despedida que se hizo que él prefería dejar su espacio en el equipo, entre otros argumentos él dijo que esperaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes en su posición, a partir de ahí Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre, fueron los que más asumieron la posición de atacante”, manifestó.

"Luego, él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que yo la entendía como un pronunciamiento valioso y sincero, de hecho yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma, puede constituir errores, pero son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, agregó.

Fue recién ahí que se inició la ronda de preguntas.

Bielsa, fiel a su estilo, manipuló el micrófono con gesto nervioso, bebió varias veces agua sin gas en una botella de 600 cc y revisó una y otra vez su bloc de apuntes.

Solo levantó la vista en un par de oportunidades. En una de ellas intercambió -y con una sonrisa- con una periodista de El País sobre una nota estadística publicada por ese medio.

A nivel noticioso, Bielsa expresó que Giorgian De Arrascaeta recién quedará habilitado para realizar ejercicios de oposición a nivel de cancha el viernes 12 de junio. Pero también dejó en claro que un jugador que lleva dos meses sin jugar necesita una reinserción paulatina en materia de minutos.

Los tiempos apremian. "No está descartado, pero es muy difícil que llegue", le dijo el periodista Javier De León a lo cual Bielsa respondió que ese era un buen y fiel titular para sus palabras.

Una alentadora noticia que dio es que Matías Viña, desgarrado, Sebastián Cáceres, con un trauma en el rostro, Joaquín Piquerez, operado del tobillo, y Sergio Rochet, con algún problema lumbar, una lesión que viene desde octubre de 2025, está perfectamente aptos para hacer fútbol.

El único que está en sanidad, además de Giménez, es José María Giménez, a quien le queda poco tiempo para estar de alta futbolística.

Consultado por Referí sobre qué plan maneja para el caso de que algún lesionado se resienta o la posibilidad de que algún futbolista se lesiones, Bielsa comentó que para armar la lista de 26 partió de un listado de 44 jugadores (no 55, que era el máximo permitido por FIFA para presentar una preslista) y luego fue reduciendo la misma.

"Si yo respondo a lo que usted me pregunta como es nuevamente abrir una expectativa, que está bien lo que usted dice, y yo la tengo pensada, pero ningún jugador excluido quiere renovar la ilusión porque hace 10 días la ilusión me tocó descartarla. Si hay necesidades, sé cómo resolverlas, a quien llamaría en cada posición, pero no quiero generar expectativas en nadie", respondió.

“Yo sueño, así que mejor no se lo comento”, dijo al ser consultado sobre las expectativas con las que viajará al Mundial 2026.

Luego ahondó más ante la pregunta de sus sensaciones de volver a un Mundial, escenario donde dirigió a Argentina en 2002 y Chile en 2010. “La ilusión que tengo es máxima. Lo que significa una Copa del Mundo. Yo creo que si fuera espectador, como enamorado del fútbol, como hincha, no como analista, estaría felicísimo de poder vivir un Mundial"

"Yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna, si todo lo que gané en los años que estoy aquí, y lo juro que lo haría, antes me lo piden a cambio de que salga entre los cuatro primeros o campeón del mundo. ¿Quién no lo paga? Pregúntele a cualquier futbolista y dice ‘sí, por esto o lo que sea’. Entonces, cómo no va a haber entusiasmo. Claro que hay entusiasmo, porque se mezcla el amor por la camiseta y el amor por el fútbol. Claro que nosotros que nos toca circunstancialmente protagonizar y lo vivimos con una carga muy grande de responsabilidad”, concluyó.

El Mundial espera por Uruguay. Terminada la última pregunta, Bielsa tomó su libreta de apuntes y con su mirada al piso, como en toda la conferencia, enfiló para la izquierda sin hasta luegos ni aplausos ni muchas gracias, para seguir en lo suyo: intentar que el equipo llegue lo mejor preparado para Arabia Saudita, Cabo Verde y la poderosa España.