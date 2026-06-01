Ahora que salió la lista de Bielsa, ¿qué tanto acertó el álbum del Mundial 2026 con la selección uruguaya?

Hace poco menos de mes y medio que el Álbum del Mundial 2026 monopoliza la conversación de los coleccionistas uruguayos. A fines de abril, la empresa Panini lanzó a nivel local la colección oficial de la próxima Copa del Mundo, la más grande de la historia, gracias al incremento en la cantidad de selecciones participantes a 48.

Ese incremento hace que el álbum de este año tenga 980 figuritas , a razón de 20 para cada selección (18 jugadores, más el escudo y la formación), y otra veintena entre los logos y símbolos del torneo, y un repaso por los equipos campeones de cada edición anterior.

Cada sobre de figuritas tiene un costo de $60 y trae siete stickers , un incremento en relación a las cinco figuritas que históricamente venían en cada empaque.

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Los jugadores que van en el álbum son elegidos en base a los diálogos que la empresa de origen italiano tiene con cada una de las federaciones clasificadas. La empresa propone una lista y cada selección valida la elección en base a si son jugadores que participaron del proceso de Eliminatorias y se consideran "elegibles" para la Copa del Mundo.

En el caso de la Selección uruguaya en el álbum de 2026, la lista de Panini presentó, para empezar, dos arqueros: Sergio Rochet y Santiago Mele.

La defensa en el álbum está representada por los centrales Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y los laterales Mathías Olivera (aunque Bielsa lo ha usado también como defensa central), Guillermo Varela y Nahitan Nández.

Los centrocampistas son: Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz.

Por su parte, los extremos y delanteros elegidos para el álbum son Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri.

Uruguay en el álbum del Mundial 2026

Una vez comenzado el Mundial y con las listas oficiales en la mano, desde 2010 Panini “corrige” y publica una actualización: una plancha de figuritas con jugadores que sí integran los planteles, para “reemplazar” a los que estuvieron en el álbum pero por una razón u otra, no lo jugaron. En 2026 se mantendrá esa práctica.

El sábado, Marcelo Bielsa oficializó la lista de los 26 jugadores que integran el plantel oficial de la selección uruguaya, y sucedió que Panini, en el caso del Mundial 2026, deberá corregir un único jugador de los que presentó en sus figuritas que no fue convocado oficialmente por Marcelo Bielsa: Nahitan Nández.

En su lugar podrá colocar a alguno de los que sí forman parte del plantel y no están en la primera versión del álbum, que son Fernando Muslera, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Agustín Canobbio, Rodrigo Zalazar y Brian Rodríguez.

La historia de Uruguay en los álbumes de Panini y cuántos jugadores que tuvieron figurita no fueron al Mundial

A lo largo de las décadas, Panini incluyó a jugadores que por lesiones, suspensiones o decisiones técnicas, no fueron a la Copa del Mundo.

En el caso de la selección uruguaya, su historial en los álbumes oficiales es el siguiente:

El primer “error” ya está en la edición de 1970, la primera a cargo de la firma italiana. Allí figura Sergio Silva, delantero de Cerro que jugó tres partidos en las Eliminatorias pero finalmente no fue incluido en el plantel del entrenador Juan Hohberg que alcanzó las semifinales. En ese mismo álbum hay varios errores ortográficos en los nombres de los futbolistas, y hasta algún “bautismo”, como el de Ruben Bareño, que según Panini era Raúl.

En el álbum de Alemania Federal 1974 aparecen Walter “Indio” Olivera, Mario Zoryez (Soryez, en el álbum) y Atilio Ancheta, quienes no jugaron el torneo, pero sí las Eliminatorias.

Uruguay recién volvió a los mundiales en 1986, en México, y para conmemorar, Panini acertó los 16 jugadores que llegaron a sus páginas. En Italia 90 hubo otro pleno de aciertos, pero no hubo suerte en Corea/Japón 2002, donde Washington Tais, Guillermo Giacomazzi, Andrés “Pollo” Olivera –que en el álbum tiene los datos de Nicolás Olivera– y Javier Ernesto Chevantón estuvieron en la consideración de Panini, pero no en la de Víctor Haroldo Púa.

En la edición de 2010, la actualización del álbum incluyó a Andrés Scotti e Ignacio González para reemplazar a los “equivocados” Bruno Silva y Cristian “Cebolla” Rodríguez, que se perdió el torneo por contar con una suspensión de dos partidos.

Si bien bajo el mando de Óscar Tabárez la selección se caracterizó por tener un elenco relativamente estable de jugadores, lo que seguramente facilitó la tarea del equipo de Panini e hizo que en Brasil 2014 el acierto fuera completo, en el álbum de Rusia 2018 hubo cinco jugadores que finalmente no viajaron al torneo: Mathías Corujo, Egidio Arévalo Ríos, Álvaro González, Nicolás Lodeiro y Diego Rolan.

Para la versión 2022 del álbum, la empresa italiana acertó por cuarta vez en la historia con el 100% de los jugadores uruguayos.

Entre fines de mayo y principios de junio, cuando Bielsa tome su decisión final, se sabrá si hay un quinto acierto total o habrá que ajustar.