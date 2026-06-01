Giorgian de Arrascaeta llega al límite para el Mundial 2026: qué dijo Marcelo Bielsa sobre la presencia en el debut en la selección uruguaya ante Arabia Saudita

Giorgian de Arrascaeta no tendrá el alta médica para comenzar a entrenar a la par de sus compañeros hasta el viernes 12 de junio , tres días antes del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita en Miami, confirmó el entrenador Marcelo Bielsa.

Esto plantea un escenario casi milagro para que el 10 de Flamengo y titular en la oncena de Bielsa en la selección pueda jugar en el estreno de la selección el lunes 15 de junio en la primera fecha del Grupo H.

Bielsa habló este lunes en la conferencia de prensa que brindó en el Complejo de la AUF sobre la situación de De Arrascaeta.

Consultado sobre si la mejor explicación para la situación del futbolista es, "no está descartado para el debut pero es muy difícil que llegue" al debut, el entrenador respondió: "Ese es un buen título y un buen resumen" para la situación que atraviesa el jugador de Flamengo.

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¿Qué dijo Bielsa sobre la situación de De Arrascaeta

Consultado en conferencia de prensa, sobre la situación de De Arrascaeta y la fecha de su regreso para el debut del 15 de junio, respondió: “Las recomendaciones son que no pude volver a someterse el hueso hasta una fecha en particular. Esa fecha es el viernes (12 de junio) previo al partido del lunes que es el primero que juega Uruguay (ante Arabia Saudita el lunes 15 de junio). Va a poder hacer una práctica de fútbol tres días antes del debut. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace el futbolista, salvo alguna acción que corra el riesgo del choque que le pude generar una nueva ruptura. No sé cómo va a jugar ese viernes, si nos va a deslumbrar o si nos va a hacer evidente que la preparación sin acciones reales, porque él hace todo menos enfrentarse con rivales, entonces no le puedo decir (…) Haga la cuenta de cuántos días lleva sin hacer fútbol y cuantos días hay de la primera práctica de fútbol al día del partido. En el fútbol hay leyes que un jugador puede estar, si usted le mide todas las cualidades físicas mejor que en toda su carrera, pero si hace dos meses que no juega al fútbol, esos metros que recorre sin limites, no definen su estado de forma".

Luego, consultado acerca de si no está descartado para el debut pero es muy difícil que llegue, dijo: “Eso es una conclusión que ustede puede difundir como propia”.

La lesión de De Arrascaeta a 42 días del debut en el Mundial

El futbolista de Flamengo se lesionó el 29 de abril en el partido que Flamengo jugó ante Estudiantes en La Plata por la Copa Libertadores.

Iban solo 16 minutos cuando el uruguayo se hizo de la pelota, un rival lo marcó de atrás y cayó de lleno sobre su hombro derecho. Horas después su club confirmó que había sufrido fractura de clavícula derecha y fue operado al día siguiente.