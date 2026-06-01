Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / ACUERDO

Mario Lubetkin presentará este lunes en el Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA

La EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en inglés) está integrada por cuatro países: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein

1 de junio de 2026 9:17 hs
El canciller de la República, Mario Lubetkin

El canciller de la República, Mario Lubetkin

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El canciller de la República, Mario Lubetkin, entregará este lunes en el Parlamento a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, el documento del acuerdo Mercosur-EFTA.

La EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en inglés) está integrada por cuatro países: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Más noticias

El Mercosur firmó en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con el bloque europeo EFTA

Conversatorio EFTA - MERCOSUR impulsa vínculos comerciales para Uruguay

Luego del encuentro con Cosse, el ministro llevará adelante una rueda de prensa para informar públicamente sobre el tema.

En la previa a esta instancia, el canciller habló en Desayunos Informales (Canal 12) y adelantó que el acuerdo es "prácticamente igual" al que se alcanzó con la Unión Europea (UE).

"Lo que se nos abre son cuatro mercados más", señaló, y recordó que con el acuerdo con la UE se consiguió abrir otros "27 mercados".

"Creo que vamos a tener que cambiar la percepción de cómo veíamos el hecho de decir dónde colocábamos el producto. La pregunta central que vamos a tener de acá a los próximos años es qué productos colocamos y no si tenemos el mercado", sostuvo.

De acuerdo con el canciller, mediante este nuevo convenio se termina de cerrar la "primera fase de firmas" que llevaron adelante durante el 2025.

"Tenemos delante de nosotros 31 países. Pongámoslo como ejercicios: tenemos dificultad de colocar huevos en los 27, bueno, tenemos 4 países más para colocarlos a arancel 0. Esa es la definición de la partida en juego", explicó.

Está previsto que el análisis del acuerdo se realice en condiciones similares a las de la alianza entre el Mercosur y la UE.

Las más leídas

El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Deportivo Maldonado 3-0 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor se llevó flor de revolcón en un segundo tiempo donde fue muy frágil en defensa

Para el mejor de los recuerdos: Thomas Silva terminó en el podio en la clasificación por puntos del Giro de Italia 2026 en una carrera que marcó al ciclismo uruguayo

"Totalmente groggy" y "broma de mal gusto": legisladores de la oposición criticaron a Orsi tras su respuesta sobre la camioneta que adquirió con descuento

Temas

Lubetkin parlamento Mercosur EFTA Cosse

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos