Mario Lubetkin presentará este lunes en el Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA

El canciller de la República, Mario Lubetkin , entregará este lunes en el Parlamento a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General , Carolina Cosse , el documento del acuerdo Mercosur-EFTA .

La EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en inglés) está integrada por cuatro países: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein .

El Mercosur firmó en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con el bloque europeo EFTA

Luego del encuentro con Cosse, el ministro llevará adelante una rueda de prensa para informar públicamente sobre el tema .

En la previa a esta instancia, el canciller habló en Desayunos Informales (Canal 12) y adelantó que el acuerdo es "prácticamente igual" al que se alcanzó con la Unión Europea (UE).

"Lo que se nos abre son cuatro mercados más", señaló, y recordó que con el acuerdo con la UE se consiguió abrir otros "27 mercados".

"Creo que vamos a tener que cambiar la percepción de cómo veíamos el hecho de decir dónde colocábamos el producto. La pregunta central que vamos a tener de acá a los próximos años es qué productos colocamos y no si tenemos el mercado", sostuvo.

De acuerdo con el canciller, mediante este nuevo convenio se termina de cerrar la "primera fase de firmas" que llevaron adelante durante el 2025.

"Tenemos delante de nosotros 31 países. Pongámoslo como ejercicios: tenemos dificultad de colocar huevos en los 27, bueno, tenemos 4 países más para colocarlos a arancel 0. Esa es la definición de la partida en juego", explicó.

Está previsto que el análisis del acuerdo se realice en condiciones similares a las de la alianza entre el Mercosur y la UE.