El Mercosur firmó en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con el bloque europeo EFTA

El tratado cubrirá comercio de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, entre otros puntos

16 de septiembre 2025 - 13:50hs
Mercosur y EFTA firman TLC

Mercosur y EFTA firman TLC

Foto: Leonardo Carreño

Los Estados miembros del Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) anunciaron la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el bloque europeo EFTA, integrado por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

El documento fue suscripto durante esta jornada en Río de Janeiro, Brasil. Por el Mercosur los firmantes fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, Gerardo Werthein, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y la viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Patricia Frutos.

Por EFTA, el vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin, el ministro de Cultura, Innovación y Educación Superior de Islandia, Logi Már Einarsson, la ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth, y el embajador Frank Buechel en representación de Liechtenstein.

Desde la web de Presidencia de la República destacaron que este acuerdo permitirá crear "nuevas oportunidades de negocios" para los agentes económicos de los países suscriptos en el acuerdo, "incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción".

El tratado cubrirá comercio de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

"El Mercosur y los Estados de la EFTA comparten el compromiso de asegurar la ratificación expedita del Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor tan pronto como sea posible", aseguran.

