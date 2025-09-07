La opinión de los productores del Mercosur sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Productores agropecuarios de la FARM se expresan en cada exposición de los países del Mercosur.

En un documento de la Federación de las Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) , cuyas autoridades representativas se reunieron durante la Expointer de Esteio en Brasil, los productores manifiestan su apoyo "a la pronta ratificación del Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE)" .

El comunicado, remitido a El Observador, lleva la firma de ocho gremiales agropecuarias de cinco países de la región, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), y está dirigido a las autoridades e instituciones competentes de los países del Mercosur.

La FARM desarrolla reuniones especiales durante el transcurso de cada una de las exposiciones agropecuarias de la región, por lo cual este año ya lo hizo en Paraguay, Argentina y Brasil, restando el encuentro que se hará durante la Expo Rural del Prado 2025 , al cierre de esta semana.

"Fruto de más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo representa un hito histórico para el sector agropecuario y para la economía regional, al abrir mercados, reducir barreras comerciales y fortalecer la competitividad del sector agrícola y ganadero, esencial para el desarrollo económico y social de los países del Mercosur", se expresa en el comunicado.

Entre otras consideraciones se señala que "el acuerdo prevé que, una vez ratificado por la Unión Europea y por cualquier país del Mercosur, sus disposiciones entren en vigor bilateralmente, permitiendo que los beneficios comerciales se apliquen de forma inmediata entre los países que aprueben el tratado", y que "esta configuración exige una acción coordinada y rápida, asegurando seguridad jurídica, previsibilidad y confianza para los socios internacionales, y evitando la pérdida de oportunidades estratégicas y de competitividad frente a otras economías globales".

Se informa, también, que considerando los productos involucrados en esta gestión "el 95% del mercado de la UE quedará libre de aranceles para exportaciones del Mercosur al final del período de desgravaciones, lo que podría ampliar significativamente las exportaciones agropecuarias, con especial destaque para carnes, frutas, café, etanol, entre otros productos".

"La eliminación gradual de aranceles y la ampliación de cuotas preferenciales beneficiarán directamente a los productores rurales, con impactos positivos en la producción, el empleo y la renta en el campo", es otro de los conceptos que traslada el documento.

También se señala que "el acuerdo fortalece la integración regional, incentiva prácticas agrícolas sostenibles, promueve el desarrollo responsable y consolida al Mercosur como actor estratégico en el escenario internacional".

Beneficios económicos, sociales y ambientales para el Mercosur

"La FARM considera que una ratificación rápida permitirá al bloque maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales, garantizando que el Mercosur mantenga su posición como el mayor exportador neto de alimentos del mundo, con productos de calidad, competitivos y sostenibles", se lee en el comunicado.

El mismo cierra con la reiteración de "nuestro compromiso con la producción sostenible y con la cooperación regional, y confiamos que las autoridades competentes actuarán de forma coordinada y ágil para que este acuerdo histórico sea implementado cuanto antes".

El comunicado de la FARM