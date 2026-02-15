El oro rojo, precios de ciencia ficción y una ganadería uruguaya con varias preguntas

Ganadería en Uruguay con precios récord por lo que un productor artiguense llama “el oro rojo”.

La ganadería en Uruguay , al inicio de 2026, vive una situación frenética: precios récord y avidez fuerte de los demandantes , ya sean frigoríficos por ganados prontos para faena o los corrales para ganado para engordar, pasando por el resto de las categorías.

Nunca un año había empezado de esta manera y, aunque no es algo imprevisto, que el precio del novillo se acerque a los US$ 6 por kilo de carcasa -se menciona alguna operación de ganado de corral a ese precio- parecería ser de ciencia ficción.

Además, en un período de faltante grave de agua, cuando en otros tiempos una situación así hubiera generado una corrección bajista en el mercado.

Es que en otros tiempos un precio mayor a US$ 4 por kilo de carcasa hubiera sido favorable, arriba de US$ 4,50 muy bueno y ya de US$ 5 para arriba algo demasiado bueno para ser imaginado.

Por eso cuando se dan operaciones para ganado a pasto a US$ 5,70 por kilo o se ofrece por ganado a corral US$ 6 por kilo -y a veces el propietario del ganado no lo acepta-, se puede decir que estamos pisando un territorio inexplorado, sin precedentes.

El tema ya estaba instalado en el comienzo del año, nunca se había empezado un ejercicio anual con precios de más de cinco dólares y eso se fue haciendo cada vez más llamativo.

En la exposición Agro en Punta más que una queja de la industria por los altos precios estuvo el lamento por la oportunidad no aprovechada totalmente debido al faltante de hacienda.

El contexto

China, Estados Unidos y la Unión Europea comprando con avidez, un cupo favorable en el país asiático, el faltante estructural en los otros dos países y una reivindicación de las proteínas animales como alimento sano a nivel global coincidiendo con un faltante general de oferta.

Pero desde la industria se advierte que el precio del novillo (US$ 5,60 por plantear un promedio) no puede estar por encima del precio de exportación (US$ 5,40). Que eso no es sostenible.

Alzas y bajas en frigoríficos

Esta semana el Frigorífico Casa Blanca, ya afectado por factores propios, anunció una fuerte reducción de su plantilla.

Pero al mismo tiempo, en los próximos días abre el frigorífico Florida con capitales nacionales.

Todo está sujeto a cambios, mientras el precio de exportación lleva dos años de una tendencia ascendente que obliga a preguntar: ¿Dónde está el techo? Una pregunta para la que nadie tiene una respuesta.

En Agro en Punta, por el lado de los productores el festejo se matizaba con la preocupación por el futuro de la industria nacional: “Si los frigoríficos uruguayos caen es un problema. En carne o somos nicho o somos boleta, habría que repensar de alguna manera a la exportación en pie”, comentó en privado un importante dirigente gremial, preocupado con la sostenibilidad de un momento único.

La oferta ganadera es muy inelástica. La suba de precios no puede acelerar los nueve meses de gestación y muy parcialmente puede dar más rapidez a la cría. Si hoy no hay vacas, no aumentará la oferta por un periodo mínimo de dos años y medio. Y faltan vientres en Estados Unidos, Brasil y muchos países más.

Podría decirse que a la luz de cómo está el mercado, también en Uruguay.

Esta semana los precios superaron las referencias máximas de 2022, y al productor gradualmente se le van yendo los temores de que se repita la historia de aquel año, que fue un pico impresionante de suba seguido de uno todavía mayor de bajada.

Ahora, tal como estaba previsto por el gigante hueco de carne vacuna faltante en el mundo, los precios son altos en forma persistente y sin síntomas de baja, por datos que veremos más adelante.

Y en el mercado de terneros hubo ventas muy por arriba de US$ 4 por kilo vivo, algo que hasta ahora nadie había ni siquiera imaginado.

Este aumento de precios que se ha ido consolidando, desde hace un año aproximadamente, y que llega en este momento a su máximo, permite sortear dos situaciones que habitualmente generarían una presión bajista en las cotizaciones: el faltante de agua en zonas del país y la “ventana de cuota”, el período trimestral de más salida de ganado a corral. Nada de eso altera la avidez de la industria por novillos. Y es un preámbulo perfecto para la zafra de terneros que comenzará sobre fines de mes y que probablemente se demore.

Para los criadores cada kilo ganado vale tal vez cerca de cuatro dólares y aunque la moneda de Estados Unidos valga poco, cada kilo vale mucho.

Los US$ 6 que se ofrecen para los novillos de corral y precios no muy distintos para las vaquillonas están generando cambios en toda la cadena. Cada vez menos productores a pasto llevan sus novillos hasta la terminación. Mejor venderle a un corral con 400 kilos a un precio igual o mejor que si pesara 500 kilos.

Las vaquillonas que antes iban para el abasto, con menos kilos y a mejor precio son demandas por los corrales.

Los propios terneros, que están por tener su momento estacional de alta oferta, serán demandados más que nunca por corrales.

Pero, mientras, la exportación en pie parece haber sido un negocio cortoplacista, al menos en una mirada país. Lo que pareció un buen precio a US$ 600 hace un año sería un novillo de US$ 1.500 o más hoy.

¿Mantendrá a estos precios la exportación en pie el volumen de compras récord del año pasado?

Más allá del récord de precios alcanzado en este comienzo de febrero y los récords que seguiremos viendo en las próximas semanas (en precio de exportación y en precios de la reposición tras las lluvias), lo más importante es que esto no tiene final a la vista.

Solo dos factores pueden hacerlo descarrilar: que llegue carne con residuos de garrapaticida o que las tensiones geopolíticas se desmadren.

Por oferta y demanda, esta situación inédita y casi insólita va para largo y ejemplo de ello es Estados Unidos y los datos recientes de su stock.

precio exp carne vacuna

precio exp carne ovina

Se profundiza el faltante en Estados Unidos

La recuperación en la producción de Estados Unidos demorará en llegar.

El stock ganadero de ese país siguió bajando en 2025 de acuerdo a los datos que contabilizan las existencias al 1° de enero.

Y no solo cae el stock total, también lo hace la población de vientres y de terneros, es decir que el hueco del mercado de Estados Unidos durará a esta altura al menos hasta 2028.

Hay un mínimo aumento en el stock de vaquillonas, pero por ahora no modifica un escenario de escasez aguda que persistirá todo este año y el próximo como mínimo.

Faena en EEUU

El total de ganado vacuno y terneros (incluyendo los de leche) al 1° de enero de 2026 se reportó en 86,155 millones de cabezas. Esto representó una disminución del 0,37 % con respecto al año anterior y es el séptimo año consecutivo de descenso.

La producción de terneros de 2025 también disminuyó por séptimo año consecutivo y se estimó en 32,896 millones de cabezas, una disminución del 1,56% con respecto a 2024.

Ambos puntos se situaron dentro del rango de las estimaciones previas al informe, pero en el extremo inferior.

La generación de terneros de 2025 fue 3,39 millones de cabezas menor (9,3%) que en 2018, el año pico del ciclo ganadero actual.

El número de vacas de carne fue la mayor sorpresa del informe, con un estimado al 1° de enero de 2026 de 27,607 millones de cabezas, un 1% inferior al del año anterior.

La mayoría de las estimaciones previas al informe preveían que el número de vacas de carne se mantendría sin cambios o ligeramente por encima de los niveles del año anterior debido al menor nivel de sacrificio de vacas de carne el año pasado. 2026 comenzó con 4,03 millones de vacas de carne menos que en 2019 (el último pico), lo que representa una disminución del 12,7%.

stock vacas EEUU

El número de vaquillonas reservadas para reemplazo de vacas de carne fue de 4,714 millones de cabezas, lo que representa un aumento del 0,89% con respecto al año anterior. Esta cifra se encuentra en el extremo inferior de las estimaciones previas al informe. Este es el primer aumento anual de vaquillonas de carne en una década, pero sigue siendo un total muy bajo y no es una señal clara de expansión del rodeo. Esto podría indicar una estabilización del rodeo, pero aún no una expansión. La mayor parte del aumento en la retención de vaquillonas se produjo en Texas, donde se agregaron 50.000 vaquillonas para el reemplazo de vacas de carne, mientras que en Estados Unidos en general se agregaron 41.700. Si se produce una mayor retención de vaquillonas en 2026, será interesante observar las diferencias regionales en cuanto a dónde se produce dicho crecimiento.

El informe fue alcista para los mercados ganaderos. La posibilidad de una retención generalizada de vaquillonas en 2025 y un aumento del rodeo de vacas de carne no se materializó. Este año será otro e inventarios de ganado limitados y un fuerte impulso a los precios por parte de la oferta. La demanda de carne de res será importante, como siempre, y ha sido muy fuerte recientemente. Los indicadores fundamentales ratifican que los precios del ganado se mantendrán altos en 2026.

No es distinto a lo que pasa en la Unión Europea, el otro gran comprador, con el que está cercano un cambio cualitativo a través de la baja de aranceles para los cortes Hilton y la expansión de la cuota.

Con un endeudamiento preocupante, ¿podrán todas las empresas industriales ser parte de esta situación? ¿Quedarán muchas por el camino reduciendo el nivel de competencia por hacienda en el mediano plazo?

Momentos tan excepcionales dan lugar a estas y muchas preguntas más.

¿Dónde está el techo de los precios? Es la que más asombro causa en el corto plazo. En el mediano plazo veremos cambios radicales en el sector económico más emblemático históricamente de Uruguay.

En el mundo asombra el precio del oro. Aquí el precio de lo que un productor artiguense llama “el oro rojo”.