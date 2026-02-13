Rubro ovino con los astros alineados para la lana y la carne

Con los precios de la lana en los niveles más altos desde 2019 y los de la carne ovina sosteniendo valores récord de US$ 7.000 por tonelada , los astros están alineados para un rubro ovino que venía muy castigado en los últimos años.

En Australia el indicador lanero IME superó los US$ 12 por kilo base limpia en una nueva semana de suba y con un avance desde US$ 11,77 a US$ 12,05 se situó en máximos desde junio de 2019.

Se consolidan en el mercado local los valores que alcanzan los US$ 11 por kilo por lana Merino de 17,6 micras con certificación RWS en base a la referencia de un negocio de 50 mil kilos de lana de zafras pasadas.

“Una lana de 18 micras dependiendo de factores de volumen y calidad puede ubicarse en el rango de US$ 9,50 y US$ 10 por kilo”, señaló un operador.

El Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay (Crilu) vendió dos lotes de lana Merino ultrafina de 15,5 micras pertenecientes a las últimas dos zafras.

Un lote de la zafra 2024 fue colocado a US$ 11,60 por kilo vellón y el de la zafra 2025 a US$ 11,85 por kilo, precios 50% superiores al anterior remate de Crilu en junio de 2024.

Exportación de lana

El salto de valor en el último cuatrimestre del año pasado se reflejó en el aumento de 19% en la facturación por exportación de lana en 2025, que alcanzó un valor de US$ 167,5 millones, el monto más alto en cuatro años, aun cuando el volumen embarcado bajó 2% a 35,84 millones de kilos.

En enero de 2026 los ingresos se incrementaron 48% para un total de US$ 17,39 millones frente a US$ 11,75 en el primer mes de 2025.

Carne ovina: sube el precio, baja el volumen

El precio de la tonelada de carne ovina exportada fue de US$ 7.062 en la última semana y de US$ 7.010 en el promedio de los últimos 30 días.

El volumen embarcado es sensiblemente menor al de un año atrás con una caída de 28%.

La reducción de los rodeos de ovinos en todo el mundo como consecuencia de la crisis de precios es una de las principales causas de la sostenida suba de precios en un mercado internacional con demanda firme.

Los valores de este año están 25% encima de los que se manejaban un año atrás, y en 2025 habían aumentado 44%, de US$ 3.885 a US$ 5.607 por tonelada.

Brasil es el principal destino con el 39% del volumen y un aumento de 9,5% respecto a 2025, y se mantiene estable la demanda de los mercados de Medio Oriente, que sumados representan hoy el segundo mercado en este año con 417 toneladas, el 29% del total.

En el mercado de hacienda las referencias por corderos se mantienen en precios que superan al novillo: US$ 5,74 es el promedio del Instituto Nacional de Carnes (INAC) actualizado este miércoles, con un ajuste semanal de 13 centavos a la baja, al tiempo que la oveja subió de US$ 4,70 a US$ 4,80, con demanda sostenida de las plantas que están faenando lanares.

Volvió a bajar la faena de lanares en la última semana, desde 11.689 a 10.178 animales, el menor volumen semanal del año con una caída de casi 15% y la cantidad más reducida en cinco meses.

La industria mantiene el interés y la puja por lanares, que se colocan con fluidez. Especialmente reducida es la oferta de corderos en el comienzo del año. Dentro de un promedio de caída de 14,2% en lo que va de 2026 los corderos han bajado 16,5% mientras que las ovejas retrocedieron 10,4%.

La participación de corderos en el total de faena cayó desde 56% en la última semana de enero a solo 35% en primera de febrero de acuerdo a los datos de INAC de este lunes 9.

Este miércoles se cerró sin ofertas el plazo de una licitación para ofertar por el frigorífico ovino Bamidal de Paso de los Toros, incluido en el concurso de Conexión Ganadera.

Una vez declarada desierta la licitación es posible que algún grupo que había anticipado interés en forma privada pueda negociar con la sindicatura encabezada por Alfredo Ciavattone por la planta que fuera propiedad del fallecido Gustavo Basso.

Zafra de reproductores ovinos

En un contexto de mercado con viento de cola como hacía años no experimentaba el negocio ovino, la zafra de reproductores se desarrolla con demanda importante, 100% de ventas en los principales y precios muy destacados como el de los 13 carneros y borregos seleccionados de la cabaña La Magdalena vendidos a un promedio de US$ 3.831 y un máximo de US$ 6.200.