/ Agro / RUBRO OVINO

Los destacados valores que alcanzaron las lanas comercializadas por el CRILU

Una nueva venta de lanas del CRILU confirma que la innovación público-privada genera valor económico, territorial y ambiental para el país

11 de febrero 2026 - 5:00hs
Lanas ultrafinas.

Valor económico, territorial y ambiental

Desde el consorcio se informó a El Observador que la reciente venta de lana del CRILU confirma que la innovación público-privada, desarrollada junto al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y reconocida internacionalmente por la FAO, genera valor económico, territorial y ambiental para el país.

El contexto

El CRILU es una alianza público-privada sin fines de lucro, creada en 2010, que articula capacidades entre productores, industria lanera y sistema científico-tecnológico, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de la producción, industrialización y comercialización de lanas ultrafinas en Uruguay. Es cogobernado por representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el INIA y los productores consorciados, y constituye un modelo de referencia nacional e internacional en innovación aplicada, competitividad, desarrollo territorial y cuidado de los recursos naturales, con una fuerte impronta de inclusión social y generación de capital humano.

La licitación del CRILU

La comisión directiva del CRILU realizó recientemente una licitación —bajo la modalidad de llamado a precios— de la producción de lana correspondiente a las zafras 2024 y 2025, proveniente del Núcleo Genético Ultrafino de la Unidad Experimental Glencoe.

La oferta fue presentada a los operadores laneros bajo condiciones previamente establecidas, incluyendo sistema de pago 90/10 (base sucia) y plazos de 30% a los 30 días y 70% a los 60 días de adjudicada la licitación.

En total, se ofertaron 10.391 kilos de lana, de los cuales 4.864 kilos correspondieron a vellón A, con un diámetro promedio de 15,5 micras, confirmando un producto de altísima calidad textil y fuerte diferenciación internacional.

Captura de pantalla 2026-02-10 191244

Como resultado del proceso, se recibieron tres ofertas, adjudicándose la licitación a la empresa Tops Fray Marcos SA.

Los valores considerados fueron US$ 11,60/kg para la zafra 2024 y US$ 11,85/kg para la zafra 2025 (vellón, base sucia) y US$ 1/kg para los subproductos.

Se destacó que, de acuerdo con las propiedades textiles evaluadas, estos resultados confirman la capacidad de producir lanas ultrafinas de alto valor en las condiciones productivas del Uruguay, aun en un mercado exigente y altamente competitivo.

En el actual escenario del mercado lanero internacional, se indicó en el reporte, la experiencia del CRILU es testimonio del poder de la cooperación entre el sector público y privado, y de cómo la ciencia, la innovación y el compromiso de los productores pueden traducirse en resultados económicos concretos y sostenibles.

En el siguente audiovisual se pueden apreciar testimonios e imágenes de los productores consorciados que reflejan el impacto de este proceso de innovación en sus familias y en el territorio.

