Los detalles del reconocimiento de FAO al Consorcio de Lanas Ultrafinas en Uruguay

El Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay ( CRILU ) fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) , con base eso en el Programa Global de Reconocimiento Técnico en Transformación Sostenible de la Ganadería, One Health, Sanidad Animal y Centros de Referencia.

El reconocimiento se otorga a nivel mundial a instituciones y alianzas que representan buenas prácticas e innovaciones de alto impacto en la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios.

AGRICULTURA Se acerca una instancia clave en Brasil y habrá debates cruciales para el futuro del agro en el continente

En esta edición, el CRILU ha sido distinguido por los siguientes motivos:

Modelo de gobernanza público-privada

Contribución a la sostenibilidad productiva y ambiental del rubro ovino

Liderazgo en ciencia e innovación aplicada al desarrollo territorial

INIA FAO 1

Alianza ejemplo en Uruguay

El CRILU es una alianza público/privada sin fines de lucro que fue creada en el año 2010, con el objeto de coordinar y complementar capacidades entre productores, industria lanera textil y organizaciones científico/tecnológicas, para promover el desarrollo sustentable de la producción, industrialización y comercialización de lanas ultrafinas en el Uruguay, contemplando aspectos de innovación, competitividad, desarrollo de capital humano, integración y cooperación entre los actores del agronegocio, demanda de los mercados consumidores, desarrollo regional, de cuidado de los recursos naturales y de inclusión social. Esta organización estuvo compuesta en un primer momento por representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la industria textil-lanera y empresarios del sector privado.

Reconocimiento otorgado en la sede de la FAO

Según se informó a El Observador desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Ceremonia Global de Reconocimiento Técnico de la FAO se celebró en la sede central de la organización, en Roma (Italia), el pasado 15 de octubre de 2025, en el marco del 80º aniversario de la FAO y del World Food Forum.

En dicha instancia, se reconocieron iniciativas de todo el mundo que impulsan los principios de las “Cuatro Mejores” de la FAO: mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y mejor vida.

Este logro, se indicó, pertenece a todas las instituciones y personas que integran el CRILU —productores, técnicos, investigadores, asociaciones, empresas, universidades y organismos públicos y privados— que, durante más de una década, han trabajado de forma articulada y visionaria para posicionar a Uruguay como referente internacional en producción ovina sostenible, innovación tecnológica y fibras animales de alto valor.

Este reconocimiento de la FAO se suma a otros premios recibidos por el CRILU a nivel local y regional:

Premio INNOVA 2012 de la ANII - Categoría Agroindustrial

Premio de la RED INNOVAGRO 2015 - Categoría Innovación Institucional

Este nuevo reconocimiento no marca un punto de llegada, sino un punto de partida hacia desafíos aún mayores y logros compartidos, se destacó.

El camino recorrido por el CRILU demuestra que Uruguay puede liderar la transición global hacia sistemas ovinos que integran excelencia productiva, innovación tecnológica, bienestar animal y sostenibilidad ambiental, generando valor para los productores y orgullo para todo el país, concluyó el reporte remitido desde el INIA.