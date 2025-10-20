Impuesto de Primaria: ¿cuándo vence la tercera cuota ante DGI y quiénes deben pagarlo?

El próximo viernes 31 de octubre vence la tercera cuota del Impuesto de Primaria correspondiente a 2025, según el calendario de vencimientos de la Dirección General Impositiva (DGI).

Los pagos del Impuesto de Primaria se pueden realizar en los locales de Abitab, RedPagos y Correo Uruguayo. También se puede abonar en línea mediante débito automático.

Para padrones urbanos, suburbanos y rurales sin explotación agropecuaria, se puede realizar el pago mencionando el número de padrón o presentando la factura. El impuesto puede abonarse en un solo pago o en tres cuotas.

El Impuesto de Primaria es un impuesto anual que grava las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales para financiar los créditos presupuestales de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria.

Lo recaudado a través de este impuesto se utiliza principalmente para la alimentación de los niños que concurren a las instituciones educativas, tareas de reparación, mantenimiento y limpieza de escuelas, y compra de útiles escolares.

Los obligados son los propietarios, promitentes compradores (con o sin promesa inscripta), usufructuarios y poseedores de bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rurales en todo el país, siempre que el valor imponible expuesto en la cédula catastral sea superior al monto exonerado para 2025: $ 271.091.