"Pasamos un momento de mierda": el duro mensaje de la pareja de Giorgian De Arrascaeta, quien está embarazada, tras el intento de robo a la salida del Maracaná

El mediapunta uruguayo del Flamengo Giorgian de Arrascaeta reveló este domingo que fue víctima, junto con su familia, de un intento de robo a la salida del estadio Maracaná de Río de Janeiro, tras vencer por 3-2 al Palmeiras en el Campeonato Brasileño.

"7 años en el Flamengo (y) primer intento de robo saliendo del Maracaná ¡Qué momento tan desagradable hemos pasado en familia! Gracias a Dios estamos todos bien", relató el internacional con la celeste en sus redes sociales.

Camilia Bastiani, la pareja de Girogian De Arrascaeta, quien se encuentra cursando un embarazo, también se manifestó tras el hecho que pasaron este domingo.

7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do Maracanã Que momento desagradável pasamos com a família Graças a Deus estamos todos bem

“Lamentablemente los ciudadanos en Rio de Janeiro intentamos ‘mantenernos vivos’ cuando salimos de nuestras casas y digo eso porque día a día salimos a la calle pero con miedo. Porque la vida acá no vale nada , porque hay más armas que personas, porque te encontrás con un fusil a cada vuelta de la esquina y porque si te matan sos 1 más”, comentó en sus redes.

de-arrascaetaa-jpg..webp Camila Bastiani y Giorgian de Arrascaeta

Luego, contó lo que pasaron. “Lamentablemente hoy intentaron asaltarnos saliendo del Maracaná, apuntaron a nuestro auto con dos armas, nos salvó que nuestro auto es blindado y que intentamos mantener la calma".

“Pese a que pasamos un momento de mierda damos las gracias a Dios que sólo fue un susto y llegamos bien a nuestro hogar”, agregó.

Flamengo le ganó a Palmeiras

De Arrascaeta fue una de las grandes figuras del duelo de gigantes disputado este domingo en el Maracaná, donde el Flamengo doblegó al Palmeiras y lo igualó en puntos en el liderato de la Liga brasileña.

El 10 del 'Fla' abrió la lata en el minuto 10 y dio la asistencia del tercer gol rojinegro, que transformó Pedro antes del descanso.

Titular indiscutible para el técnico Filipe Luis, el enganche uruguayo es actualmente el máximo goleador del campeonato nacional, con 15 tantos, los mismos que el brasileño Kaio Jorge, delantero del Cruzeiro.

A menos de dos meses del final de la Liga, Flamengo y Palmeiras lideran la clasificación, con 61 puntos cada uno.

Cariocas y paulistas también tienen la posibilidad de enfrentarse en la final de la Copa Libertadores de este año, en caso de que en 'semis' eliminen a Racing Club y Liga de Quito, respectivamente.

Con base en EFE