Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Pasamos un momento de mierda": el duro mensaje de la pareja de Giorgian De Arrascaeta, quien está embarazada, tras el intento de robo a la salida del Maracaná

“Nos salvó que nuestro auto es blindado”, señaló Camilia Bastiani, la pareja de Giorgian De Arrascaeta

20 de octubre 2025 - 7:27hs
Camila Bastiani y Giorgian De Arrascaeta

Camila Bastiani y Giorgian De Arrascaeta

El mediapunta uruguayo del Flamengo Giorgian de Arrascaeta reveló este domingo que fue víctima, junto con su familia, de un intento de robo a la salida del estadio Maracaná de Río de Janeiro, tras vencer por 3-2 al Palmeiras en el Campeonato Brasileño.

"7 años en el Flamengo (y) primer intento de robo saliendo del Maracaná ¡Qué momento tan desagradable hemos pasado en familia! Gracias a Dios estamos todos bien", relató el internacional con la celeste en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiorgiandeA/status/1980043395125874727&partner=&hide_thread=false

Lo que dijo Camilia Bastiani, pareja de Girogian De Arrascaeta

Camilia Bastiani, la pareja de Girogian De Arrascaeta, quien se encuentra cursando un embarazo, también se manifestó tras el hecho que pasaron este domingo.

“Lamentablemente los ciudadanos en Rio de Janeiro intentamos ‘mantenernos vivos’ cuando salimos de nuestras casas y digo eso porque día a día salimos a la calle pero con miedo. Porque la vida acá no vale nada, porque hay más armas que personas, porque te encontrás con un fusil a cada vuelta de la esquina y porque si te matan sos 1 más”, comentó en sus redes.

Giorgian De Arrascaeta celebra un nuevo gol para Flamengo, pero de una forma muy particular
BRASIL

Giorgian De Arrascaeta no perdonó y anotó para Flamengo ante Palmeiras en un partido clave; mirá el gol

Giorgian De Arrascaeta 
BRASIL

Giorgian De Arrascaeta sufrió un intento de rapiña a la salida del Maracaná después de jugar con Flamengo

de-arrascaetaa-jpg..webp
Camila Bastiani y Giorgian de Arrascaeta
Camila Bastiani y Giorgian de Arrascaeta

Luego, contó lo que pasaron. “Lamentablemente hoy intentaron asaltarnos saliendo del Maracaná, apuntaron a nuestro auto con dos armas, nos salvó que nuestro auto es blindado y que intentamos mantener la calma".

“Pese a que pasamos un momento de mierda damos las gracias a Dios que sólo fue un susto y llegamos bien a nuestro hogar”, agregó.

El mensaje de Camila Bastiani
El mensaje de Camila Bastiani

El mensaje de Camila Bastiani

Flamengo le ganó a Palmeiras

De Arrascaeta fue una de las grandes figuras del duelo de gigantes disputado este domingo en el Maracaná, donde el Flamengo doblegó al Palmeiras y lo igualó en puntos en el liderato de la Liga brasileña.

El 10 del 'Fla' abrió la lata en el minuto 10 y dio la asistencia del tercer gol rojinegro, que transformó Pedro antes del descanso.

Titular indiscutible para el técnico Filipe Luis, el enganche uruguayo es actualmente el máximo goleador del campeonato nacional, con 15 tantos, los mismos que el brasileño Kaio Jorge, delantero del Cruzeiro.

A menos de dos meses del final de la Liga, Flamengo y Palmeiras lideran la clasificación, con 61 puntos cada uno.

Cariocas y paulistas también tienen la posibilidad de enfrentarse en la final de la Copa Libertadores de este año, en caso de que en 'semis' eliminen a Racing Club y Liga de Quito, respectivamente.

Con base en EFE

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Camila Bastiani maracaná Palmeiras Flamengo Brasileirao

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
INGLATERRA

Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

Matías Arezo y Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Wanderers por el Torneo Clausura: con goles de Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, el aurinegro goleó y sigue primero

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

Diego Forlán
FÚTBOL

Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos