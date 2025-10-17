Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / MEDIDA

Ademu convoca a paro de 24 horas el próximo lunes en escuelas de Montevideo por agresión a maestra en Malvín

La secretaria general de Ademu, Paola López, dijo que la madre llegó a la escuela de manera agresiva, amenazando y “fue a los golpes”

17 de octubre 2025 - 12:57hs
La agresión ocurrió en la escuela ubicada en Caldas y Avenida Italia

La agresión ocurrió en la escuela ubicada en Caldas y Avenida Italia

Camilo dos Santos

La Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) realizará un paro de 24 horas el próximo lunes 20 de octubre en Montevideo, en rechazo a la agresión sufrida por una maestra en la Escuela N°172 ubicada en Caldas y Avenida Italia, en el barrio Malvín.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.54.53

Según informó Paola López, secretaria general de Ademu, la madre de una alumna agredió a la maestra de su hija esta mañana después de haber sido citada a una reunión para discutir una situación ocurrida el día anterior con la estudiante y otras compañeras.

“Hoy se había solicitado a la mamá que fuera a la escuela para dialogar sobre lo que había ocurrido”, comentó López a Telemundo (Canal 12). La reunión estaba prevista para contar con la presencia de dos maestras, incluida la de la niña agredida, y la directora del centro educativo. Sin embargo, “no pudo mediar ningún diálogo, ningún intercambio”. López explicó que la madre llegó a la escuela de manera agresiva, “verbalmente amenazando” y sin disposición a la mediación, “fue a los golpes”, detalló.

Más noticias
Son instituciones, empresas del barrio y los propios vecinos los que apoyan para que siga existiendo el proyecto.

Qué convirtió a una escuela para niños pobres en Ciudad de México en una de las mejores del mundo

Yamandú Orsi y el Papa León XIV
VIAJE OFICIAL

Orsi se reunió con el papa León XIV en el marco de su visita oficial a Italia y le pidió una visita a Uruguay

La agresora no solo golpeó a la maestra, sino que también le agarró los pelos. La docente fue atendida por el Semm debido al estrés, angustia y congoja que le causó la situación, además de las lesiones que sufrió durante el ataque.

Como respuesta, Ademu decidió convocar a un paro de 24 horas con asamblea para el lunes 20 de octubre en Montevideo. “Hoy al finalizar el día estarán comunicando cómo va a ser el sistema de viandas y demás, como suelen generar en estos días que ocurren estos hechos”, agregó López.

Temas:

escuela paro Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto
PARLAMENTO

Las negociaciones finales por el Presupuesto en Diputados: el acuerdo de Salle con el FA, las victorias de la oposición y una marcha atrás de último momento

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

AUF
FÚTBOL SALA

Peñarol perdió en el Tribunal de Apelaciones de la AUF ante un reclamo de Nacional en fútbol sala: mirá los fundamentos de la decisión y la bronca de Marcelo Solomita: "Nos sentimos estafados"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos