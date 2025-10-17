Ademu convoca a paro de 24 horas el próximo lunes en escuelas de Montevideo por agresión a maestra en Malvín

La agresión ocurrió en la escuela ubicada en Caldas y Avenida Italia Camilo dos Santos

La Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) realizará un paro de 24 horas el próximo lunes 20 de octubre en Montevideo, en rechazo a la agresión sufrida por una maestra en la Escuela N°172 ubicada en Caldas y Avenida Italia, en el barrio Malvín.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.54.53 Según informó Paola López, secretaria general de Ademu, la madre de una alumna agredió a la maestra de su hija esta mañana después de haber sido citada a una reunión para discutir una situación ocurrida el día anterior con la estudiante y otras compañeras.

“Hoy se había solicitado a la mamá que fuera a la escuela para dialogar sobre lo que había ocurrido”, comentó López a Telemundo (Canal 12). La reunión estaba prevista para contar con la presencia de dos maestras, incluida la de la niña agredida, y la directora del centro educativo. Sin embargo, “no pudo mediar ningún diálogo, ningún intercambio”. López explicó que la madre llegó a la escuela de manera agresiva, “verbalmente amenazando” y sin disposición a la mediación, “fue a los golpes”, detalló.

La agresora no solo golpeó a la maestra, sino que también le agarró los pelos. La docente fue atendida por el Semm debido al estrés, angustia y congoja que le causó la situación, además de las lesiones que sufrió durante el ataque.

Como respuesta, Ademu decidió convocar a un paro de 24 horas con asamblea para el lunes 20 de octubre en Montevideo. “Hoy al finalizar el día estarán comunicando cómo va a ser el sistema de viandas y demás, como suelen generar en estos días que ocurren estos hechos”, agregó López.