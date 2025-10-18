"Los vemos más apurados por reglamentar la eutanasia que por la Ley de Protección a la Infancia": Lema cuestionó al gobierno

El senador del Partido Nacional, Martín Lema , cuestionó a la administración de Yamandú Orsi y aseguró que el oficialismo estableció "prioridades en la campaña electoral" que no son vistas en el ejercicio del gobierno .

"Un ejemplo claro lo vemos en el incumplimiento de la reglamentación de la Ley de Protección y Garantías para la Infancia , promovida por la (hoy) ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg ", recordó Lema sobre el proyecto de ley que había presentado la por entonces diputada del Frente Amplio y que fue aprobado en 2024 .

"Mucho hablaron de primera infancia en la campaña electoral y están haciendo muy poco. Los vemos más apurados por reglamentar la eutanasia que por reglamentar la Ley de Protección a la Infancia", agregó el senador blanco.

La Ley de Muerte Digna, también conocida como eutanasia, fue aprobada en la Cámara de Senadores el pasado miércoles por 20 votos en 31 . Lema, al igual que la mayoría de los senadores blancos, votó en contra . La ley en cuestión se aprobó con los votos del Frente Amplio, de dos colorados y de la nacionalista Graciela Bianchi.

"Es una contradicción con respecto a la campaña", dijo Lema en relación a que la ley promovida por Lustemberg todavía no se reglamentara.

El senador nacionalista abandonó el sector Aire Fresco para iniciar un nuevo proyecto político junto a otros dirigentes. El excandidato a intendente de Montevideo conservó el número de lista 404 y realizó una actividad con jóvenes blancos este sábado.

En el evento también estuvieron presentes exfuncionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, como Nicolás Martinelli y José Luis Satdjian, así como también el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez.

Además, Lema apuntó contra el presidente de ASSE, Álvaro Danza, por continuar en el cargo pese a que cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas.

El nacionalista calificó el hecho como una "incompatibilidad moral y ética", a la vez que adelantó que presentará acciones referidas a este tema.